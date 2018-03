CPM Group: globale Goldinvestitionen werden 2018 weiter zunehmen

Die unabhängige Marktforschungsgruppe CPM Group veröffentlichte in dieser Woche ihren Bericht "Gold Yearbook 2018", in dem sie einen Ausblick auf die erwartete Entwicklung des Goldmarktes in diesem Jahr gibt. Die geht aus einer Meldung von Reuters hervor.Die Analysten der CPM Group sind demnach der Ansicht, dass der Umfang der weltweiten Goldinvestitionen 2018 aufgrund von geopolitischen Spannungen und Rezessionsängsten das fünfte Jahr in Folge zunehmen wird. Insbesondere in den USA sei der wirtschaftliche Aufschwung angesichts der Neuausrichtung der Geldpolitik und der eingetrübten Aussichten an den Märkten gefährdet.Die Marktforscher sagen für dieses Jahr Netto-Goldinvestments in Höhe von 20,3 Mio. Unzen vorher. Dies entspräche einem Anstieg um 6,6% gegenüber dem Vorjahr, als sich die Nettoinvestitionen auf 19,1 Mio. Unzen beliefen. Damit werden sie aber voraussichtlich hinter den Investitionen des Jahres 2016 zurückbleiben. Damals kauften die Anleger unterm Strich 26,1 Mio. Unzen zu.Die Analysten der CMP Group weisen in ihrem Bericht auch darauf hin, dass sich die Goldinvestments von physischen Edelmetallen hin zu börsengehandelten Produkten verlagert hätten: "In den letzten rund eineinhalb Jahren wurde mehr Gold aus Gier als aus Angst gekauft", heißt es im Gold Yearbook. "Infolgedessen sind die Münzverkäufe auf 5,7 Mio. Unzen gesunken, während die Investitionen in Gold-ETFs, sowie der Handel mit Futures und Optionen seit 2015 zugenommen haben."Der gesamte Goldangebot soll indes nur marginal ansteigen, von 127 Mio. Unzen im letzten Jahr auf 127,4 Mio. Unzen 2018. Die globale Minenproduktion werde sich auf 97,2 Mio. Unzen belaufen und damit im Vergleich zu 2017 im Wesentlichen unverändert bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de