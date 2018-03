Stehen die Sterne richtig für einen Anstieg des Goldpreises auf 1.500 $?

In einem Artikel vom Januar habe ich Ihnen gezeigt, wie sich der Goldpreis in den Monaten nach den Zinssteigerung im Dezember 2015 und 2016 verbesserte - immerhin um 29% im ersten Zyklus und 17,8% in letzterem. Gold schloss 2017 im zweistelligen Bereich, trotz Druck von rasant steigenden Aktien und massiver Kryptowährungsspekulation.Ich habe damals prognostiziert, dass wir nach der Zinssteigerung im Dezember 2017 dieses Jahr einen weiteren "Fed-Aufschwung" erleben könnten. Hypothetisch gesehen könnte der Goldpreis sogar bis auf 1.500 Dollar steigen, wenn das gelbe Edelmetall eine ähnliche Kurve einschlagen würde, wie in den vergangen zwei Zyklen.Wie ich Daniela Cambone von Kitco News letzte Woche erzählte, bleibe ich bei meiner 1.500-Dollar-Prognose. Vor der letzten Woche waren Investoren vielleicht ein wenig enttäuscht über die bisher größtenteils seitliche Entwicklung des Goldes dieses Jahr. Aber nun, als Reaktion auf eine Vielzahl von Faktoren, ist der Preis 2018 nahezu um 3% gestiegen, verglichen mit dem S&P 500 Index, der um 2,4% gefallen ist.Während ich gerade beim Thema Aktien bin: Die Dividendenrendite des S&P 500 befindet sich nun, das erste Mal seit fast einem Jahrzehnt, unter der Rendite der zweijährigen Staatsanleihen. Historisch gesehen verlor die Wirtschaft ungefähr sechs Monate, nachdem die Dividenden nicht länger mehr als kurzfristige Staatspapiere abwarfen, an Fahrt. Das könnte einige Aktieninvestoren dazu anspornen, ihre Risikoposition zu verringern und zu anderen Vermögenswertklassen zu wechseln, die nicht nur Anleihen, sondern auch Edelmetalle umfassen. Und ich glaube, dass dies Gold dazu verhelfen wird, wieder zum Widerstand seines Hochs von 1.374 Dollar je Unze im Jahr 2016 zurückzukehren.Die Volatilität ist ebenso an die Märkte zurückgekehrt. Es begann mit dem positiven Lohnwachstumsbericht im Februar, der die Möglichkeit einer höheren Inflation andeutete. Aufgrund des Rücktritts von Gary Cohn als leitender Wirtschaftsberater und Rex Tillerson als Außenminister sowie der Einführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte stieg der CBOE Volatility Index (VIX), oder "das Angst-Barometer", erst kürzlich rasant an.Letzte Woche beschloss Präsident Donald Trump Zölle auf chinesische Waren im Wert von mindestens 50 Milliarden Dollar zu legen und schürte somit die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China. Als Reaktion darauf schlug der asiatische Gigant neue Zölle auf US-amerikanische Produkte, im Wert von bis zu 3 Milliarden Dollar; dazu zählen unter anderem Weine, Früchte, Nüsse, Ethanol und Stahlrohre.