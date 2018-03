Matsa Resources Ltd.: Abschluss der Red October Akquisition

MATSA konnte heute die Akquisition der Red October Goldmine abschließen ( Link ).Die hochgradige Untertagemine wurde von Saracen gekauft und liegt nur wenige Kilometer von der aktuell im Betrieb befindlichen Fortitude Mine entfernt.Insgesamt bezahlt Matsa Resources 2 Millionen AUD in Cash und Aktien, wobei man noch 450.000 AUD zurückhält, da noch die Übertragung von drei Explorationslizenzen im Süden fehlt.In der Karte sehen wir, dass sich Matsa ein gewaltiges Projekt-Paket in der Region zusammengestellt hat.Fortitude ist aktuell in Test-Produktion, Red Dog soll zügig in Produktion gehen und auch Red October soll das Potential haben, zügig wieder in den Abbau gebracht zu werden.Auf Red October liegen aktuell 99.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 6,9 g/t. Darin enthalten 85.000 Unzen untertage zu durchschnittlich 13,5 g/t Gold.Diese 85.000 Unzen mit über 13 Gramm je Tonne wären ein genialer "Starter" für Matsa.Die Mine befindet sich laut der Pressemeldung in einem sehr guten und trockenen Zustand.Einige Teile wären bereit, sofort wieder in Produktion zu gehen und weitere Unzen sollen über ein Explorationsprogramm nachgewiesen werden:Die Strategie von Matsa macht Sinn und das Unternehmen breitet sich in der Region weiter aus.Nun ist es an der Zeit, dem Markt zu zeigen, dass man mit den Minen Geld verdient und das Potential aller Gebiete freizulegen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.