Silber: Was uns die Marktdaten von 2011 über die aktuelle Lage verraten

Vor kurzem gab es eine Menge Diskussionen über die bullischen Entwicklungen am COMEX-Silbermarkt und das zu Recht! Die Netto-Short-Position des Spekulanten hat den höchsten Wert seit zwei Jahrzehnten erreicht, und das ist ein eindeutig bullischer Indikator.Da all diese Daten aus den wöchentlichen Commitments of Traders (CoT) Berichten der Börsenaufsicht CFTC stammen, dachten wir, dass es Spaß machen würde, heute ein wenig zurückzublicken und das aktuelle Open Interest und die Positionierung der Marktteilnehmer mit 2011 zu vergleichen/gegenüberzustellen; das letzte Mal, als der Preis "zügellos" nach oben stieg.Wie in den einschlägigen Edelmetall-Foren zur Kenntnis genommen wurde, zeigte der aktuellste CoT-Bericht, durchgeführt am Dienstag, den 20. März, eine rekordhohe Netto-Short-Position der großen Spekulanten und eine rekordtiefe Netto-Short-Position der Commercials; wobei die kleinen Spekulanten die einzige Kategorie waren, die eine geringe Netto-Long-Position aufwiesen.Der einzige andere Zeitpunkt, zu dem die großen Spekulanten eine Netto-Short-Position hielten, die auch nur ansatzweise an dieses Niveau reichte, war Ende Juli 1997. Wie man in der unteren Grafik sehen kann, stiegen die Preise in den darauffolgenden sechs Monaten um beinahe 67%.In Anbetracht des aktuellen Wirbels um den CoT-Bericht dachten wir, dass es interessant wäre, heute einmal auf die Rally von 2011 zurückzublicken und alle an die damalige Positionierung der Marktakteure und die Struktur des Open Interest zu erinnern.