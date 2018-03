Platins unterdurchschnittliche Performance wird wahrscheinlich anhalten

Wie im wöchentlichen Newsletter des Metals Focus' berichtet wurde, war Platin Anfang 2018 in der Lage Gold kurzzeitig auszustechen; wobei seine Preisdifferenz zum gelben Edelmetall Mitte Januar auf ein drei-Monatstief von 320 Dollar sank. Danach endete die überdurchschnittliche Performance jedoch abrupt. Letzten Freitag war eine Unze Platin erstmals mehr als 400 Dollar günstiger als eine Unze Gold.Größtenteils sei der turbulente Aktienmarkt dafür verantwortlich; Aktien- und Rohstoffmärkte erlitten eine weitere größere Korrektur nach einem heftigen Abverkauf Ende Januar/Anfang Februar, während die Ängste vor einem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China den Weltwirtschaftsausblick trübten.Das Ausbleiben überzeugender Angebots/Nachfrage-Fundamentaldaten bleibt weiterhin Hauptgegenwind für die Stimmung der Investoren gegenüber Platin. Die aktuellen Schätzungen von Metals Focus zeigen, dass der Platinmarkt 2017 und damit das dritte Jahr in Folge in einem strukturellen Überschuss verbleiben wird (mit beinahe 400.000 Unzen). Im Jahr 2018 soll dieser Überschuss 500.000 Unzen übersteigen; deshalb wird prognostiziert, dass die oberirdischen Bestände Ende 2018 auf 9,5 Mio. Unzen steigen werden, verglichen mit ungefähr 7 Mio. Unzen zu Beginn dieses Jahrzehnts. Haupttreiber dieser Überschusszunahme wird der Rückgang der Autokatalysatoren- und Schmucknachfrage 2018 sein.Dennoch prognostiziert Metals Focus eine Erholung der Platinpreise Ende dieses Jahres. Das reflektiert den Optimismus der Marktforscher gegenüber dem Goldpreis. Die kürzliche Abwärtskorrektur am US-Aktienmarkt sei nicht die letzte gewesen und man habe keine Zweifel, dass ähnliche Bewegungen in den nächsten Monaten folgen werden. Das wiederum könnte das Interesse professioneller Investoren für Gold wecken, die nach Diversifikation und/oder sicheren Häfen suchen. Des Weiteren würden geopolitische Probleme nicht allzu schnell verschwinden, was Gold als sicheren Hafen noch interessanter machen wird. Dies wiederum werde sich sicherlich, wenn auch nur teilweise, auf Platin auswirken.© Redaktion GoldSeiten.de