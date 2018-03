Bullische Aussichten für Gold

Es scheint nun, dass der Goldkomplex die Unterstützungslinie erfolgreich getestet hat. Gold hielt sich über 1.305 Dollar, das Tief des Jahres, das am 5. März verzeichnet wurde, und über dem psychologisch wichtigen Niveau von 1.300 Dollar. Der Goldaktien-ETF GDX hielt sich über dem Tief vom Dezember 2017 von 21,25 Dollar. Keine neuen Tiefs fördern das Potential für einen Aufschwung. Gold schloss die Woche bei 1349,90 Dollar mit einem Plus von 33 Dollar; weit über seinem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt bei 1.331 Dollar.Letzte Woche stieg Gold gegenüber den Aktien über die abwärts gerichtete Trendlinie, wie der folgende Wochenchart des Verhältnisses zwischen Gold und dem S&P 500 zeigt. Unserer Meinung nach muss sich das gelbe Metall während einer Goldhausse besser entwickeln als der Aktienmarkt. Es ist noch zu früh für gesicherte Aussagen, aber dieser Ausbruch über die blaue Trendlinie erscheint vielversprechend.Dieser Ausbruch könnte anhalten, wenn die Unternehmen des S&P 500 diese Woche weiter nach unten sacken. Die S&Ps schlossen letzten Freitag größtenteils auf ihren Tiefständen und der Index selbst schloss nur sieben Punkte über dem Tief bei 2.581 Punkten vom 8. Februar, wie der untenstehende Tageschart des Indexes zeigt, wobei die blaue Linie das Jahrestief markiert. Könnte ein neues Tief eine neue Korrektur ins Spiel bringen?Dieser kommende Donnerstag ist der letzte Handelstag dieses Monats, was eine interessante Möglichkeit auf den Tisch bringt. Seit seinem Boden im Dezember 2015 hat Gold auf einer monatlichen Basis eine Reihe höherer Tiefs etabliert. Das zum Handelsschluss bestehende monatliche Goldhoch beträgt seit 2015 1.358 Dollar, nur acht Dollar über dem Schluss vom letzten Freitag. Ein Handelsschluss am Ende der Woche über 1.358 Dollar könnte den Gedanken zusätzlich fördern, dass Gold wirklich eine neue Bullenphase erreicht hat. Hier der Monatschart für Gold über die letzten drei Jahre hinweg.Eine letzte Tatsache, die wir in Betracht ziehen müssen: Wenn man sich daran erinnert, wie sich die Finanzkrise 2008 entwickelte, war einer der Schlüsselfaktoren die steigende TED-Differenz, die Differenz zwischen dem risikofreien Schatzwechselzinssatzes und dem Tagesgeldsatz der Unternehmenskreditnehmer am Eurodollar-Markt. Grundsätzlich ist dies ein Maß für das Kreditrisiko am privaten Kreditmarkt.Seit Mitte Februar dieses Jahres stieg die TED-Differenz rasant an. An den Kreditmärkten stimmt etwas nicht. Vielleicht ist es lediglich fehlende Liquidität, weil US-amerikanische Unternehmen Kapital vom Geldmarkt abziehen, um Geldmittel gemäß der neuen Steuergesetze zurückzuführen. Oder könnte es sein, dass eine gesteigerte Ausgabe von Staatsanleihen und die quantitative Straffung der Federal Reserve (Verkauf von Vermögenswerten) den privaten Sektor verdrängen? Was auch immer die Erklärung sein mag, sie deutet einen weiteren Grund an, um auf die Sicherheit des Goldes zu setzen.© Rudi Fronk & James AnthonySeabridge GoldDer Artikel wurde am 27. März 2018 auf www.theaureport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.