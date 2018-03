Capital Economics: Gold bei 1.325 $ - ein guter Zeitpunkt für Käufe?

Die unabhängige Marktforschungsgruppe Capital Economics ist der Ansicht, dass der jüngste Preisrückgang am Goldmarkt eine gute Kaufgelegenheit bieten könnte. Wie aus einem aktuellen Artikel des Nachrichtenportals Kitco News hervorgeht, besteht nach Einschätzung der Analysten ein eindeutiges Aufwärtspotential für Gold.Die Rohstoffexpertin Sinoma Gambarini glaubt demnach, dass das gelbe Metall stark von der Angst vor einem Handelskrieg profitieren könnte, auch wenn der tatsächliche Einfluss der neuen US-Zölle auf die Weltwirtschaft eher gering sein werde. "Die Auswirkungen auf die Finanzmärkte, einschließlich des Goldmarktes, könnten jedoch viel größer sein", schrieb Gambarini in einem gestern veröffentlichen Bericht."Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis derzeit eine erhebliche Risikoprämie beinhaltet, die in den kommenden Wochen weiter steigen könnte, falls die Angst vor einen Handelskrieg erneut aufflammt oder sich die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran oder dem Vereinigten Königreich und Russland verschlechtern", fügt sie hinzu.Den Marktforschern zufolge sollten Investoren in nächster Zeit insbesondere die Entwicklung des US-Dollars im Auge behalten. Sollte dieser gegenüber den Währungen anderer Industrienationen weiter an Boden verlieren, sei damit zu rechnen, dass die Anleger Kapital aus Risikoanlagen abziehen und sicherere Assets investieren. Davon werde u. a. Gold besonders stark profitieren.Obwohl die Analysten kurzfristig also mit höheren Goldpreisen rechnen, lassen sie ihre langfristige Prognose allerdings unverändert bei 1.270 $ zum Jahresende.© Redaktion GoldSeiten.de