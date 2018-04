Société Générale: Goldprognose "mäßig pessimistisch"

Wie Kitco News kürzlich meldete, gaben Analysten der französischen Geschäftsbank Société Générale bekannt, dass sie den Goldpreis in sechs Monaten auf 1.275 Dollar prognostizieren. Steigende Renditen, so die SocGen, werden einen Gegenwind für das gelbe Edelmetall darstellen."Am physischen Markt erwarten wir einen Rückgang von 2% des neuen Minenangebots für 2017 und denken, dass sich dieser Trend 2018 und 2019 fortsetzen wird.", erklärte die französische Bank. Diese Abnahme könne jedoch höchstwahrscheinlich durch geringere Schmuck- und Münznachfrage aufgewogen werden.Eher "neutral", so die Analysten, seien sie gegenüber Silber und deuten an, dass die aktuellen Terminkurse "angemessene Bewertungen" auf einer sechs-Monat-Basis seien. Trotz schwindenden Angebots und der Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage sowohl 2018 als auch 2019 moderat wächst, solle der physische Markt dennoch einen kleinen Überschuss verzeichnen.Palladium, erklärt die SocGen, sei das "bevorzugte Edelmetall", da die aktuelle Preisabnahme als Kaufmöglichkeit gesehen werde. Die Analysten prognostizierten am Markt für Palladium ein Angebotsdefizit von 1,6 Millionen Unzen für 2018.Bezüglich Platin erwartet die französische Bank in sechs Monaten einen Preis von 1.025 Dollar und ein Defizit von 255.000 Unzen im Jahr 2018.© Redaktion GoldSeiten.de