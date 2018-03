ISOEnergy Ltd.: Kauf von Explorationsprojekten

ISOEnergy hat in dieser Woche Explorationsprojekte von Cameco gekauft (Link).Für schmales Geld (200.000 CAD in Cash und 3,33 Millionen Aktien) konnte ISOEnergy Ltd. sein Projektportfolio rund um die vorhandenen Gebiete massiv ausweiten:So lange der Uran-Sektor so ruhig ist, macht es viel Sinn, die Projektpositionen so zu verstärken, dass man im nächsten Aufschwung bestens gerüstet ist.Fundamental stimmt alles bei der Aktie, nur leider fehlt das Interesse im Sektor. Vielleicht waren Sie schlauer als ich und haben bei Kursen von 0,50 - 0,70 CAD gleich wieder verkauft.Die Aktie sucht noch einen Boden und natürlich wäre es wichtig, dass der Uran-Sektor wieder in Schwung kommt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.