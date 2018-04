Goldmünze Australian Wedge-Tailed Eagle 2018: 2 Unzen schwer und in Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala- Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber.Seit 2014 gibt es zusätzlich verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber. Seit heute bietet die Prägestätte den Wedge-Tailed Eagle des Prägejahres 2018 auch als Hochrelief-Goldmünze mit einem Feingewicht von zwei Unzen an.In diesem Jahr ziert die Münze nicht die gleiche Abbildung wie im Jahr 2017. Stattdessen zeigt die Münze dieses Mal einen weiblichen Keilschwanzadler mit seinem Nachwuchs. Ein weiterer Adler ist fliegend im Hintergrund abgebildet. Auf der Motivseite der Münze sind außerdem der Schriftzug "Australian Wedge-Tailed Eagle", die Jahreszahl 2018, das Prägezeichen der Perth Mint "P", das Feingewicht von 2 Unzen sowie die Feinheitsangabe "9999 Gold" zu sehen.Wie die vorangehenden Designs stammt auch das diesjährige Motiv von dem ehemaligen Chefgraveur der U.S. Mint, John M. Mercanti, zu dessen Werken unter anderem das Design des American Silver Eagle zählt.Auf der umliegenden Seite der Goldmünze ist das Portrait von Königin Elisabeth II zu sehen. Zudem ist hier der Nennwert von 200 Dollar angegeben.Die Auflage der Münze ist auf nur 250 Stück limitiert. Die Auslieferung erfolgt in einer schützenden Kunststoffkapsel in einer dekorativen Holzkassette mit einem beiliegenden nummerierten Echtheitszertifikat© Redaktion GoldSeiten.de.