Defla XXP - Korrigieren von Übertreibung

steigende Kreditkosten der Wirtschaft wegen angedrohter, weiterer, schärferer Zinserhöhungen;

Minderung des Eigenkapitalwertes der Wirtschaft wegen Aktienkurseinbruch.

Die Symbolik passt gut, was an Ostern gefeiert wird, ist bald mal wieder notwendig und eher sehr bald.Wenn wir "Defla X" schreiben, dann nicht ohne Grund. Knapp nachdem wir das schrieben, krachte die Liquidität nach unten.Der HAM 03/18 wurde noch von einigen belächelt (Grundthese derer: Assets folgen ihrem "eigenen Kurs"), als er am 19.01.18 die kommende Deflationswelle ankündigte und seither - Sie wissen schon.Diese Woche brachte die niedrigsten Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung seit Jahrzehnten in den USA und das wird wie folgt belohnt:Sie sehen hier gut im Bild die "Belohnung" der staatlichen Zentralbanken an die Wirtschaft für die Schaffung von Arbeitsplätzen:Bsp. EUBsp. USABsp. JapanEs wird also in beide Beine geschossen, in das Kreditkostenbein und in das Eigenkapitalwertbein.Die Argumentation der hier in der Destruktivität führenden US- Amerikanischen Behörde namens Federal Reserve ist die Vermeidung von Übertreibungen, um nicht wegen Zulassung von Übertreibungen nach oben besonders hart in Zukunft agieren zu müssen.Sehen wir uns die "Übertreibung nach oben, die "Überhitzung"" doch gerne an: Eisenerz ist wohl der beste Indikator für kombinierte Weltwirtschaft und seit man die „künftige Überhitzung“ der Wirtschaftserholung bekämpft, genau seit April 2013 und damit genau seit 5 Jahren beträgt die "Überhitzung nach oben"