U.S. Mint: Verkaufszahlen der Münze American Silver Eagle im März

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint meldete kürzlich die Absatzzahlen für den März 2018. Den Angaben zufolge wurden im vergangenen Monat etwas weniger Exemplare der beliebten Anlagemünze American Silver Eagle verkauft als im Februar.Nachdem im Januar mehr als 3 Millionen der Silbermünzen zu 1 Unze den Besitzer wechselten, waren es im Februar nur noch 942.500 und in März nunmehr nur 915.000 Stück. Verglichen mit dem Vormonat verringerten die Verkäufe somit um knapp 3%.Darüber hinaus wurden auch deutlich weniger Silver Eagles abgesetzt als im Vergleichsmonat des letzten Jahres. Im März 2017 hatte die U.S. Mint noch rund 1,6 Millionen Stück der Silbermünzen verkauft. Im vergangenen Monat gingen die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr damit um ganze 43% zurück.© Redaktion GoldSeiten.de