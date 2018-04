Gold: Bullen in den Startlöchern

Der Goldpreis entwickelte sich in den vergangenen Monaten seitwärts. Zuletzt kam es dabei zu einem erneuten Scheitern an der Hürde bei 1.358 USD, bevor es innerhalb des Abwärtstrendkanals zu einem klaren Rücklauf kam. Nach dem verlängerten Wochenende konnte sich Gold jedoch erholen.Der Abwärtstrendkanal ist intakt, sodass es darin jederzeit noch weitere Kursverluste geben könnte. Abgaben unter 1.320 USD könnten den Weg schnell in Richtung der 1.300 USD sowie zur Kanalunterkante bei 1.290 USD öffnen. Schafft der Goldpreis den Anstieg hingegen über 1.358 USD hinaus, dürfte der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal weiteren Auftrieb verleihen. Kursgewinne bis 1.375 USD und später 1.400 USD wären möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG