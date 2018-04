Monument Mining Ltd.: Einigung bei allen Rechtsstreitigkeiten über die Liegenschaft Selinsing

Vancouver, 3. April 2018 - Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen in einer vollständigen Verhandlung dieser Angelegenheit eine Einigung hinsichtlich der 5-%-JV-Klage bezüglich seiner Liegenschaft Selinsing und der Kuantan-Klage hinsichtlich einer Forderung des Klägers in der 5-%-JV-Klage erreichte.Der Chairman des Unternehmens, Robert Baldock, sagte über die Einigung: "Wir bestritten immer, dass SMSB irgendeine Joint-Venture-Beteiligung an der Goldmine Selinsing hatte. Wir zogen jedoch in Betracht, dass zu diesem Zeitpunkt eine Einigung in diesem Rechtsstreit im besten Interesse von Monument und ihren Aktionären sei. Wir freuen uns darauf, dass wir uns jetzt auf die Geschäftsbetriebe des Unternehmens konzentrieren können, da wir jetzt die Klarheit und Gewissheit haben, die diese Einigung bietet".Die 5-%-JV-Klage gegen bestimmte Liegenschaften in der Goldmine Selinsing wurde von Selinsing Mine Sdn. Bhd. ("SMSB") gegen Monument und zwei ihrer malaysischen Tochtergesellschaften im Jahr 2012 eingereicht. Monument hatte 9.441.976 USD auf ein Konto in einer Depotbank eingezahlt in Erwartung der Festlegung einer vollen Gerichtsverhandlung gemäß eines Gerichtsbeschlusses im Jahr 2014.Die vollständige Verhandlung begann am 22. März 2018 und wurde am 23. März 2018 fortgesetzt, in der eine Einigung erreicht und anschließend ein Vergleich beim Obersten Gerichtshof in Shah Alam, Malaysia, eingetragen wurde. Die Konditionen der Einigung sind unter anderem:- SMSB bestätigt, dass das Joint-Venture-Abkommen, datiert den 2. Juli 2007, ungültig und gegen Monument und ihrer zugehörigen Tochtergesellschaften nicht einklagbar ist;- SMSB, Kesit Pty Ltd. und Peter Kestel werden nebst ihren Vertretern, Mitarbeitern und Nachfolgern in keiner Weise irgendwelche lokale oder ausländische Behörden beeinflussen oder irgendwelche Beschwerden bei diesen einreichen hinsichtlich des Managements und/oder der Geschäfte von Monument oder ihrer Tochtergesellschaften und deren Vertretern;- Die Parteien werden gegenseitig keine weiteren Forderungen oder an ihre entsprechenden ehemaligen, aktuellen und zukünftigen Directors, Officers und Mitarbeiter in Malaysia oder außerhalb Malaysias haben;- Die auf ein Konto in einer Depotbank eingezahlten 9.441.976 USD werden an Monument freigegeben; und- Monument wird als Gegenleistung für diese Einigung 3 Millionen USD an SMSB zahlen. Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.Monument Mining Ltd.Richard Cushing, Investor RelationsSuite 1580 - 1100 Melville StreetVancouver, BC, Canada V6E 4A6Tel. +1-604-638 1661Fax +1-604-638 1663www.monumentmining.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 4573728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.