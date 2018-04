Copper Mountain: Gerichtliche Genehmigung für Übernahme von Altona Mining und Zulassung zur Australian Stock Exchange

Vancouver, 3. April 2018 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX: CMMC) (Copper Mountain) freut sich, bekannt zu geben, dass der australische Bundesgerichtshof (das Gericht) das sogenannte Scheme of Arrangement zwischen Altona Mining Ltd. (Altona) und seinen Aktionären genehmigt hat, wonach Copper Mountain alle Aktien von Altona erwerben wird (das Arrangement). Copper Mountain geht davon aus, dass Altona am 4. April 2018 eine Kopie der gerichtlichen Beschlüsse zur Genehmigung des Arrangements bei der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) einreichen wird, womit das Arrangement in Kraft treten wird.Das Unternehmen freut sich ebenfalls, zu berichten, dass es von der Australian Securities Exchange (ASX) - vorbehaltlich der üblichen Bedingungen - die Genehmigung für die Aufnahme von Copper Mountain in die sogenannte Official List und die offizielle Notierung der CHESS Depository Instruments (CDIs) von Copper Mountain erhalten hat. Es wird erwartet, dass der Handel mit den Aktien von Altona mit dem Börsenschluss am 4. April 2018 eingestellt und der Handel mit den CDIs von Copper Mountain unter dem zugewiesenen Kürzel C6C voraussichtlich am 5. April 2018 mit verzögerter Abrechnung aufgenommen wird.Es wird erwartet, dass das Arrangement am 18. April 2018 umgesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt werden die CDIs von Copper Mountain den Handel an der ASX aufnehmen.Das wichtigste Aktivum von Altona Mining Ltd. ist das Kupferprojekt Cloncurry in Queensland (Australien) innerhalb eines 3.970 Quadratkilometer großen Landpakets im äußerst vielversprechenden Mt-Isa-Fenster. Es werden die Erschließung einer Tagebau-Kupfer-Gold-Mine und der Bau eines Konzentrators mit sieben Millionen Tonnen pro Jahr Kapazität angepeilt. Die Erschließung ist für eine jährliche Produktion von 39.000 Tonnen Kupfer und 17.200 Unzen Gold für mindestens 14 Jahre genehmigt.Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain Mining Corp. ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses bedeutende Explorationspotenzial wird in den nächsten Jahren genauer untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets zur Gänze bewerten zu können. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.Für das Board of Directors von Copper Mountain Mining Corp.Jim ORourkeJim ORourke, P.Eng., President & CEODan Gibbons, Investor Relations604-682-2992 DW 238E-Mail: Dan@cumtn.comRod Shier, Chief Financial Officer604-682-2992 DW 222E-Mail: Rod@CuMtn.comWebseite: www.CuMtn.comCopper Mountain Mining Corp.Suite 1700, 700 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1G8Telefon: (604) 682-2992Fax: (604) 682-2993Website: www.CuMtn.comTSX: CMMCHinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten - u.a. etwa (i) die Einstellung des Handels an der ASX; (ii) der Beginn des Handels der CDIs von CMMC; und (iii) die Umsetzung des Arrangements - behaftet sind. Diese Aussagen können in erheblichem Maße von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen in der Zukunft abweichen. Die Leser werden ersucht, die vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu konsultieren, und hier vor allem die aktuellen Berichte, in denen wichtige Risikofaktoren aufgezeigt werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu prüfen oder zu bestätigen bzw. Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!