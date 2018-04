Handel mit Goldfutures erreicht neuen Rekord

Das Handelsvolumen an den Metallterminmärkten und insbesondere am Goldmarkt ist im ersten Quartal dieses Jahres auf einen neuen Spitzenwert gestiegen. Dies geht aus den aktuellen Marktdaten hervor, die der US-Börsenbetreiber CME Group am gestrigen Dienstag veröffentlichte.Wie Kitco News meldet, wurden in den ersten drei Monaten 2018 jeden Tag durchschnittlich 713.000 Metallfutures gehandelt, 39% mehr als im Vorjahreszeitraum. Im März erreichte das Handelsvolumen im Durchschnitt 683.000 Kontrakte und lag damit ebenfalls 39% über dem Vergleichsmonat 2017.Am Goldterminmarkt war die Zunahme besonders ausgeprägt: Hier erhöhte sich der Handel im ersten Quartal um 43% auf 382.000 Kontrakte täglich. Auch der Handel mit Kupferfutures lag mit 137.000 Kontrakten pro Tag 44% über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Am Silberterminmarkt wurde gegenüber 2017 ein Anstieg um 34% auf durchschnittlich 109.000 Futures und Optionen täglich verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de