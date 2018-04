Palladium: Weiter gen Süden

Nach dem Scheitern an der Hürde bei 1.052 USD kam der Palladiumpreis Ende Februar stark unter Druck. Der Abwärtstrend verschärfte sich in den vergangenen Tagen, nachdem es den Bären gelungen war, den starken Unterstützungsbereich bei 963 USD zu durchbrechen. Zugleich wurden damit zwei wichtige mittelfristige Aufwärtstrendlinien unterschritten und damit der steile Aufwärtstrend der Vormonate unterbrochen. Aktuell steuert das Edelmetall auf die Unterstützung bei 908 USD zu.Im Bereich von 908 USD sollte es in den kommenden Tagen zu einer Bodenbildung kommen und der Wert wieder in Richtung der 963 USD-Marke steigen. Dort dürften die Bären wieder zuschlagen und ein weiteres Mal zu einem Abverkauf bis 908 USD ansetzen.Wird die 963 USD-Marke dagegen durchbrochen, könnte Palladium entlang der Unterseite der gebrochenen Trendlinien bis 1.015 USD steigen. An dieser Stelle würde sich der weitere mittelfristige Verlauf entscheiden. Setzt der Wert dagegen deutlich unter 908 USD zurück, dürfte sich der Kursrückgang bis 872 USD ausdehnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG