Rick Rule: Gute mittel- und langfristige Aussichten für Gold

In einem Interview auf CNBC spricht Rick Rule, CEO von Sprott U.S. Holdings, über das Verhältnis zwischen Gold und dem US-Dollar."In den 40 Jahren, in denen ich nun in den Goldmarkt involviert bin, war der wichtigste Bestimmungsfaktor des Goldpreises das internationale Vertrauen in den US-Dollar und vor allem, wie der Dollar von der US-amerikanischen 10-Jahres-Staatsanleihe repräsentiert wird", meinte Rule.Sollte besagte Anleihe als minderwertig angesehen werden, sei Gold die Anlage, zu der man sich automatisch bekenne. Seiner Meinung nach befinden wir uns zum aktuellen Zeitpunkt am Ende eines 35 Jahre andauernden Bullenmarktes. Wenn man nun davon überzeugt ist, dass Gold spiegelverkehrt zu den Staatsanleihen gehandelt werde, dann werde sich das gelbe Edelmetall mittel- und langfristig sehr gut entwickeln.Auf die Frage, ob Gold noch immer "der" sichere Hafen schlichthin sei, erklärte Rule, dass es zumindest "einer" der sichersten Häfen sei. Er glaubt, dass Gold Wertanlage und Handelsware zeitgleich sei. Es gäbe jedoch bestimmte Gesellschaften, in denen sich Gold weiterhin als traditionelle Wertanlage durchsetze.Gold könne dieses Jahr die 1.400-Dollar-Marke erreichen und sogar übertreffen. Aufkommende Handelskriege würden den US-Dollar herunterdrücken und Gold damit zum Vorteil gereichen.© Redaktion GoldSeiten.de