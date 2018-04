Great Atlantic Resources Corp. plant Diamantbohrungen auf Keymet

VANCOUVER, 4. April 2018 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Regierung von New Brunswick einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für Diamantbohrungen in seinem Edel- und Grundmetallkonzessionsgebiet Keymet in der Nähe von Bathurst im Nordosten der kanadischen Provinz New Brunswick gestellt hat. In Abhängigkeit der Erteilung der Bohrgenehmigung plant das Unternehmen, die Diamantbohrungen im Mai 2018 einzuleiten, um die Erweiterung der Erzgänge mit Kupfer-Blei-Zink-Silbermineralisierung, die während der Bohrprogramme in den Jahren 2015 und 2017 durchteuft worden sind, in Streichrichtung und in der Tiefe sowie die Erweiterung einer Goldzone, die bei den Bohrungen 2017 entdeckt wurde, zu untersuchen. Zu den bedeutenden Bohrabschnitten aus den Programmen 2015 und 2017 zählen 33,83 % Zinkäquivalent auf 1,27 Meter Kernlänge in einem neu entdeckten Erzgang und 7,41 % Zinkäquivalent auf 12,05 Meter Kernlänge im Erzgangsystem Elmtree 12 (unter Anwendung von Metallpreisen mit Stand 29. März 2018) sowie 0,64 g/t Gold auf 19,96 Meter Kernlänge in der neuen Goldentdeckung.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42957/NR-GR-4-4-2018-Keymet Drill Permit Application_DEPRcom.001.pngDas Unternehmen plant, die Diamantbohrungen im Mai 2018 in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets im Bereich des Erzgangsystems Elmtree 12 und eines nahegelegenen neuen Erzgangs, der 2017 entdeckt wurde, aufzunehmen. Diese Erzgänge mit mehreren Metallen enthalten beachtliche Zink-, Kupfer-, Blei- und Silbergehalte. Das Programm 2018 wird diese Erzgänge in Streichrichtung und in der Tiefe untersuchen. Das Unternehmen entdeckte bei den Bohrungen 2017 auch eine neue Goldzone, die in arsenopyrithaltige Meta-Sedimentgesteine gelagert ist. Diese Zone soll im Zuge der Bohrungen ebenfalls untersucht werden. Die wichtigsten Ergebnisse der vorhergehenden Arbeiten des Unternehmens in diesem Gebiet beinhalten (wie in den Pressemeldungen vom 29. Oktober 2015, 23. Februar 2016, 20. Dezember 2017 und 2. März 2018 berichtet):- Bohrloch Ky-15-3 (Elmtree 12): 16,68 % Zn, 1,11 % Cu, 0,44 % Pb & 152 g/t Ag / 1,80 Meter Kernlänge (21,62 % ZnÄq / 1,80 Meter Kernlänge)- Bohrloch Ky-15-4 (Elmtree 12): 8,68 % Zn, 0,29 % Cu, 0,20 % Pb & 44,8 g/t Ag / 4,28 Meter Kernlänge (10,11 % ZnÄq / 4,28 Meter Kernlänge)- Bohrloch Ky-17-5 (Elmtree 12): 5,43 % Zn, 0,45 % Cu, 0,19 % Pb & 60 g/t Ag / 2,75 Meter Kernlänge (7,42 % ZnÄq / 2,75 Meter Kernlänge)- Bohrloch Ky-17-6 (Elmtree 12): 3,54 % Zn, 0,92 % Cu, 0,28 % Pb & 115 g/t Ag / 12,05 Meter Kernlänge (7,41 % ZnÄq / 12,05 Meter Kernlänge) & 0,64 g/t Au auf 19,96 Meter Kernlänge (neuer Goldfund),- Bohrloch Ky-17-8: 18,80 % Zn, 3,55 % Cu, 1,16 % Pb & 576 g/t Ag / 1,27 Meter Kernlänge (33,83 % ZnÄq / 1,27 Meter Kernlänge - neu entdeckter Erzgang)http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42957/NR-GR-4-4-2018-Keymet Drill Permit Application_DEPRcom.002.jpegErzgangsystem Elmtree 12: Erzgangmaterial mit mehreren Metallen in Ky-17-6http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42957/NR-GR-4-4-2018-Keymet Drill Permit Application_DEPRcom.003.jpegNordwestliche Region von Keymet: Lageplan der Diamantbohrungen 2015 und 2017http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42957/NR-GR-4-4-2018-Keymet Drill Permit Application_DEPRcom.004.jpeghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42957/NR-GR-4-4-2018-Keymet Drill Permit Application_DEPRcom.005.jpegSeit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Keymet hat das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf die nordwestliche Region des Konzessionsgebiets im Bereich der gemeldeten Erzgänge mit mehreren Metallen gerichtet, wobei sich die Arbeiten in erster Linie auf den Bereich des Erzgangsystems Elmtree 12 mit Kupfer-Blei-Zink-Silbermineralisierung konzentrierten. In dieser Region des Konzessionsgebiets wurden abgesehen von den Erzgängen mit mehreren Metallen, die bei der historischen Mine Keymet gemeldet worden waren, mindestens sieben Erzgangvorkommen mit Blei, Zink, Kupfer, Silber und Gold gemeldet (Quelle: Datenbank der Mineralvorkommen (Mineral Occurrence Database) des Energie- und Ressourcenamtes von New Brunswick (New Brunswick Dept. of Energy and Resource Development)). Die Mine Keymet, die Mitte der 1950er Jahre betrieben wurde, produzierte Kupfer, Blei, Zink und Silber. Die Produktion bei dieser Mine wurde nach einem Brand am Standort beendet.Bedeutsame Edel- und Grundmetalllagerstätten wurden innerhalb von vier Kilometern des Konzessionsgebiets Keymet gemeldet. Die Elmtree-Goldlagerstätten befinden sich innerhalb von drei Kilometern westsüdwestlich des Konzessionsgebiets Keymet. Im Jahr 2011 wurde für die Elmtree-Goldlagerstätten eine historische Mineralressourcenschätzung von 294.000 Unzen Gold in den angezeigten und abgeleiteten Kategorien (Cutoff-Gehalt von 0,5 Gramm Gold pro Tonne) gemeldet (Quelle: Murahwi, et al., per 4. März 2011, für Micon International Limited, CNRP Mining Inc. und Gorilla Resources Corp.).Die historische Mine Nigadoo River liegt etwa vier Kilometer südlich des Konzessionsgebiets Keymet. In den 1960er und 1970er Jahren wurden bei der Mine Nigadoo River Massivsulfid-Erzgänge mit mehreren Metallen abgebaut, wobei Kupfer, Blei, Zink und Silber produziert wurden. In der Datenbank der Mineralvorkommen des Energie- und Ressourcenamtes von New Brunswick sind die Schachttiefe und die gesamte Produktion dieser historischen Mine angegeben. Zwischen 1967 und 1971 belief sich die Produktion Berichten zufolge auf 1,126 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 Prozent Blei, 2,1 Prozent Zink, 0,24 Prozent Kupfer und 92,57 Gramm Silber pro Tonne. Zwischen 1973 und 1977 (nach zwei Jahren ohne Betrieb) belief sich die Produktion Berichten zufolge auf 0,733 Millionen Tonnen (Metallgehalte wurden nur teilweise gemeldet). Der Schacht weist Berichten zufolge eine Tiefe von fast 470 Metern auf.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42957/NR-GR-4-4-2018-Keymet Drill Permit Application_DEPRcom.006.jpegDie Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung bei den Elmtree-Goldlagerstätten und bei der Mine Nigadoo River nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Keymet hinweist.Der Zugang zum Konzessionsgebiet Keymet ist hervorragend, zumal asphaltierte Straßen durch das Konzessionsgebiet verlaufen, einschließlich einer Provinzschnellstraße. Das Konzessionsgebiet umfasst ein etwa 3.400 Hektar großes Gebiet, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und VP Exploration von Great Atlantic für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.Diese Explorationsdaten aus den Jahren 2015 und 2017 wurden von einer qualifizierten Person für Great Atlantic verifiziert. Die qualifizierte Person hat die Explorationsprogramme 2015 und 2017 im Konzessionsgebiet Keymet für Great Atlantic geleitet. Die wahre Mächtigkeit dieser Abschnitte ist zurzeit nicht bekannt.Die Zinkäquivalentwerte (% ZnÄq) für die Bohrlochabschnitte basieren auf den folgenden Metallpreisen (Stand: 29. März 2018): 3.331 USD pro Tonne Zink (1,51 USD pro Pfund), 2.410 USD pro Tonne Blei (1,09 USD pro Pfund), 6.638 USD pro Tonne Kupfer (3,03 USD pro Pfund) und 16,31 USD pro Troy-Unze Silber. Bei den Berechnungen des Zinkäquivalents wurden Metallgewinnungsraten von 100 % angewendet. Das Zinkäquivalent wurde wie folgt berechnet: ZnÄq = 100 × ((Ag-Preis (g) × Ag-Gehalt) + (Pb-Preis × 2.204,6 × Pb-Gehalt (%) / 100) + (Cu-Preis × 2.204,6 × Cu-Gehalt (%) / 100) + (Zn-Preis × 2.204,6 × Zn-Gehalt (%) / 100)) / Zn-Preis × 2.204,6.Für das Board of Directors:Christopher R AndersonChristopher R Anderson, President CEO Director604-488-3900 - Dir Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.Investor Relations:Kaye Wynn Consulting Inc.604-558-2630, 888-280-8128 (gebührenfrei)E-Mail: info@kayewynn.comGreat Atlantic Resource Corp888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. 