Prognose: Anstieg der Goldnachfrage um nur 1% - Metals Focus

Wie Reuters meldete, veröffentlichte das Martkforschungsunternehmen Metals Focus heute seinen Jahresbericht "Gold Focus 2018". Den darin enthaltenen Prognosen zufolge soll die voraussichtliche Goldnachfrage 2018 nur 3.969 Tonnen betragen. Das entspricht lediglich einem Anstieg von 1% verglichen mit dem Vorjahr und liegt 10% unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.Die physischen Investitionen sollten sich nach Angaben der Analysten in diesem Jahr um 4% erhöhen, wobei China für den Großteil der Zunahme verantwortlich sein wird. Als Grund für das wachsende Interesse der Investoren wurden bessere Preiserwartungen und das Verlangen nach sicheren Anlagen genannt.Die Goldpreise könnten nach Einschätzung von Metals Focus dieses Jahr bis auf 1.450 Dollar je Unze steigen und damit eine eine fünf-Jahres-Spitze erreichen, während die Aktien an ihre Grenzen geraten, der US-Dollar schwächelt und das weltweite Wachstum die Erwartungen enttäuscht."Wenn - nicht falls - die Aktienmärkte eine Korrektur erleben, werden wir uns noch immer niedrigen Renditen gegenübersehen", so Nikos Kavalis von Metals Focus. "Dann sollte eine Rückverlagerung der Investoren zum Gold, auch zu einem moderaten Grad, dabei helfen, die 1.450-Dollar-Marke am Ende des Jahres zu erreichen."Der Überschuss auf dem Goldmarkt, der letztes Jahr um ein Drittel gesunken war, soll sich weiter reduzieren und von 548 Tonnen 2017 auf 510 Tonnen in diesem Jahr sinken. Des Weiteren spricht der Bericht von einem erwarteten Preisdurchschnitt von 1.345 Dollar je Unze, nur 1% über dem des Vorjahres.Investitionen in goldgedeckte ETFs sollen um ein Viertel auf 150 Tonnen dieses Jahr fallen; ihr tiefstes Niveau seit 2015. Dagegen wird die Bergbauproduktion den Marktforschern zufolge weitgehend stabil bei 3.295 Tonnen liegen wird, während das Angebot aus wiederverwertetem Gold um 2% auf 1.185 Tonnen steigen soll.© Redaktion GoldSeiten.de