Resolute Mining Ltd.: Weitere kleine Beteiligung

Resolute setzt den eingeschlagenen Kurs fort und beteiligt sich weiter mit kleineren Beträgen an Explorationsunternehmen in Afrika.Heute gab der Goldproduzent bekannt, dass man sich mittels Privatplatzierung und Aktien-Swap 27% an dem kanadischen Unternehmen Loncor (TSX: LN) kaufen wird. Hierfür investiert Resolute insgesamt 5,1 Millionen CAD ( Link ).Loncor ist in der DRC tätig und hat dort eine Ressource von gut einer Million Unzen Gold nachgewiesen. Resolute Mining hatte sich vor vielen Monaten bereits an Kilo Goldmines (TSX: KGL) beteiligt, die ebenfalls in der DRC tätig sind.Die Strategie ist klar.Resolute sucht sich Explorationsunternehmen heraus, die Projekte in bekannten Goldgebieten halten und übernimmt mehr oder weniger die Kontrolle über die Firmen.Finden die Unternehmen dann weitere Vorkommen, ist Resolute der erste Ansprechpartner in Sachen Entwicklung oder Kauf. Durch die hohen Stimmrechtsanteile hat man die kleinen Firmen unter Kontrolle.Das ist gut für Resolute, weniger gut für die bestehenden Aktionäre der Firmen, bei denen Resolute die Mehrheit übernimmt.Resolute sichert sich für relativ schmales Geld die Kontrolle über vorhandene Ressourcen und kontrolliert über die hohen Anteile die Firma. So gliedert man Exploration sozusagen aus und erweitert die Möglichkeiten auf lange Sicht.Die Strategie gefällt mir gut, auch wenn es zum aktuellen Zeitpunkt keinen Einfluss auf die Kursentwicklung von Resolute hat.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.