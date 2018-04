Analysten Gundlach und Baruch "extrem bullisch" in Bezug auf Gold

In der Sendung "Trading Nation" des Fernsehsenders CNBC diskutierten Jeffrey Grundlach von Doubleline Capital, Bill Baruch von Blue Line Futures und Larry McDonald vom Bear Traps Report gestern die aktuellen Entwicklungen am Goldmarkt.Trotz politischer Verwerfungen in Washington kann das gelbe Metall derzeit kaum Kursgewinne verzeichnen. "Gold scheint keine Dynamik für einen Anstieg über 1.350 $ zu entwickeln, aber es fällt auch nicht", sagte Grundlach. "Alle drei Märkte - Gold, der Dollar und die 10-jährigen US-Staatsanleihen - sind miteinander verwoben und konsolidieren derzeit seitwärts. Es wird interessant sein, in welche Richtung sie ausbrechen."Bill Baruch war eigenen Angaben zufolge etwas überrascht davon, dass der Goldkurs die 1.360-$-Marke nicht erreichen konnte. Dennoch ist er in Bezug auf Gold "extrem bullisch", weil er mit weiteren Verlusten beim US-Dollar rechnet. Seiner Einschätzung nach könnte die US-Währung um weitere 5-7% fallen. Gold werde sich dagegen besonders in der zweiten Jahreshälfte gut entwickeln: "Ich gehe davon aus, dass es noch vor August oder September über 1.400 $ steigt. Der Dollar wird ein Katalysator sein, aber auch der Handelskrieg", meint Baruch.Der Analyst Larry McDonald ist ebenfalls der Ansicht, dass Geld aus den Aktien- und Anleihemärkten abfließen und stattdessen in den Goldsektor strömen wird. Anlegern, die ein typisches Aktien- und Anleiheportfolio halten, fehlt McDonald zufolge derzeit die Absicherung. "Das wird eine Kapitalflucht aus den Anleihen und Aktien und starke Zuflüsse bei alternativen Investments wie Gold auslösen", meint der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de