Gold vielleicht "plötzlich begehrenswertestes Asset"

In einem Bericht von Kitco News sprach der makroökonomische Stratege und Managementpartner der Spotlight Group, Stephen Pope, davon, dass Gold ganz plötzlich der begehrenswerteste Vermögenswert werden könne, wenn die Aufnahme von Krediten weiter unvermindert fortgesetzt wird.Laut Pope sind Gold und Schulden eng miteinander verbunden, vor allem jetzt, da das Schuldenniveau der USA bereits mehr als 21 Billionen Dollar erreicht hat. Aktuell steht die US-Regierung unter dem Druck, das Haushaltsdefizit aus der Welt zu schaffen. Ebenso ist nun das Thema eines Handelskrieges mit China und Europa auf dem Tisch.Zeitgleich jedoch äußerte das Finanzministerium seine Pläne, in diesem Finanzjahr beinahe 1 Billionen Dollar Kredit aufzunehmen, schrieb Pope in einem Kommentar am Dienstag. Seiner Meinung nach ist es klar, dass das US-amerikanische Finanzministerium die Schuldengrenze nicht länger immer wieder und ohne ernsthaften Grenzwert erhöhen darf, um die Kreditbedürfnisse der Regierung zu decken.Des Weiteren, so erklärt er, werden die steigenden US-Zinsen weiteren Druck auf Risikovermögenswerte ausüben und damit Assets, die als sichere Häfen empfunden werden, attraktiver machen."Sicherlich haben die rekordniedrigen Zinsen die Preise der Hauptvermögenswerte in Form von Aktien, Anleihen und Immobilien steigen lassen", meinte er. "Die steigenden Zinsen wirken sich nicht nur auf die Staatsschulden aus, sondern werden große Auswirkungen auf Unternehmen und Einzelpersonen haben."Das könnte zu einer Zunahme der Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2018 führen.© Redaktion GoldSeiten.de