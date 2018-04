Keine endlose Schwäche des US-Dollars

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News meinte Todd "Bubba" Horwitz von BubbaTrading.com, dass sich Gold kurzfristig in seiner derzeitigen Handelsspanne bewegen wird. Es gäbe eine Menge positiver Aspekte für das gelbe Edelmetall. Silber auf der anderen Seite erscheint ihm vielversprechend. "Ich mag den aktuellen Markt: Short Gold, Long Silber."Jedoch sorgt sich Horwitz am meisten um den US-Dollar, von dem er einen Ausbruch nach oben erwartet. Gold sei bereits zu einem höheren Dollar eingepreist. Demnach befände sich der Markt derzeit in guter Form, so meint er.Des Weiteren ist er der Meinung, dass der US-Dollar durch die Federal Reserve künstlich schwach gehalten wurde und ein Ausbruch nach oben überfällig ist. "Man tut das, um die Zinsen künstlich niedrig zu halten, auch wenn unsere Renditen derzeit steigen und die Fed erst kürzlich eine Zinserhöhung beschlossen hat", erzählte Horwitz Kitco News.© Redaktion GoldSeiten.de