Werden sich Trumps Zölle auf Gold auswirken? - Peter Hug

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News erzählte Peter Hug von Kitco Metals, dass Investoren nicht länger glauben, dass die geplanten Zölle von Präsident Donald Trump schädlich für die Märkte sein werden. "Seit der Ankündigung bezüglich der chinesischen Zölle hat der Markt praktisch 50% seiner Goldprofite umgekehrt. Die Investoren glauben, dass Trump seinen Worten keine Taten folgen lässt und denken deshalb nicht, dass das etwas Ernstes ist", erzählte er.Des Weiteren fügte er hinzu, dass Investoren an diesem "schwierigen" Markt immer einen gewissen Prozentsatz als Goldanlage halten sollten, um gegen eine Vielzahl von Risiken abgesichert zu sein.Eine große Sorge für Hug ist jedoch die London Interbank Offered Rate (LIBOR), die in den letzten drei Monaten stetig gestiegen ist. Sollte diese die Verfügbarkeit von Krediten auf der Einzelhandelsebene im Keim ersticken, so könnte das Probleme verursachen.