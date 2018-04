Lange nichts gehört von Berkeley Energia Ltd.

Der Uran-Sektor ist wieder in eine Totenstille verfallen und auch von Berkeley Energia haben wir lange nichts mehr gehört. Das Unternehmen befindet sich beim Bau der Mine, was oft eher eine langweilige Zeit für die Aktionäre ist.Mut macht der Uran-ETF (USA: URA). Dieser hat in den vergangenen Monaten alle Gewinne wieder korrigiert und könnte nun einen Doppel-Boden ausbilden:Die fundamentale Lage in Sachen Angebot und Nachfrage spricht eindeutig für einen Anstieg des Uran-Preises. Die Produktionskürzungen von Cameco und den kasachischen Produzenten nehmen einen großen Teil des Angebotes aus dem Markt. Parallel dazu werden in Japan die Reaktoren wieder ans Netz genommen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.