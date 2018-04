VR Resources erwirbt neues Land und erweitert Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Junction

Vancouver, 5. April 2018 - VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR, FSE: 5VR; OTCBB: VRRCF), das "Unternehmen" oder VR, gibt bekannt, dass es neues Land erworben hat, um sein Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Junction im Norden Nevadas noch weiter zu vergrößern. Außerdem ist auf Junction nun Oberflächenexploration im Gange, die durch die geologische Kartierung und Prospektion aus dem Herbst 2017 unterstützt wird. Einzelheiten erfolgen in einer separaten Meldung.Das Konzessionsgebiet Junction ist jetzt zehnmal so groß wie beim Erwerb im September 2017 und umfasst insgesamt 160 Claims mit 3.306 Acres (1.338 Hektar). Zu der Größensteigerung führten:1. Abstecken weiterer 125 Mineralclaims in den vergangenen vier Monaten, um den 6.000 Meter langen Trend aus Kupfer-Silber-Vorkommen abzudecken (siehe Abbildung 1 unten);2. Erwerb weiterer 20 Claims neben dem nordöstlichen Ende der Haupt-Claimblöcke des Unternehmens, um ein Cluster aus ähnlichen, oberflächennahen Kupfer-Silber-Vorkommen abzudecken (siehe Abbildung 2 unten). Der Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den unpatentierten Mineralclaims (die Claims; der Erwerb) von einer Einzelperson (der Verkäufer) basiert auf einer bindenden Erwerbsvereinbarung vom 4. April 2018 zu den folgenden Konditionen:- Eine erste Zahlung von 6.000 US-$ und 50.000 Aktien von VR an den Verkäufer bei Abschluss des Erwerbs (der Abschluss);- Zahlung von 50.000 Aktien von VR an den Verkäufer, wenn VR ein erstes Diamantbohrprogramm auf den Claims abschließt;- eine Nettoschmelzabgabe von 3% bei Abschluss an den Verkäufer, wobei VR das Recht hat, diese für den Preis von 500.000 US-$ pro halbes Prozent auf höchstens die Hälfte, i.e. eine Nettoschmelzabgabe von 1,5%, zu reduzieren;- der Abschluss unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Es bestehen keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Erwerb.Zu den heutigen Neuigkeiten sagte VRs CEO Dr. Gunning: Diese zehnfache Landvergrößerung des Konzessionsgebiets Junction zeigt, wie sehr wir von dem Potenzial für Kupfer und Silber überzeugt sind. Die konsistenten Gesteins- und Mineralgemeinschaften in fast 30 verschiedenen Vorkommen, die jetzt an der Oberfläche entlang eines Trends von mehr als 6 Kilometern identifiziert wurden, zeigen ein robustes Mineralsystem, welches das Unternehmen 2018 aggressiv explorieren wird. Darunter auch erweiterte geochemische Untersuchungen und rasterbasierte Boden- und luftgestützte Geophysik, um die wichtigsten Explorationsziele für das erste Diamantbohrprogramm festzulegen.Weitere Informationen über Junction, einschließlich Fotos des Kupfer-Silber-Trends finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.vrr.ca.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Einklang mit den kanadischen behördlichen Vorschriften gemäß National Instrument 43-101 erstellt und für das Unternehmen von Dr. Michael Gunning P.Geo., einem nicht unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, überprüft. VR Resources Ltd. (VR) ist ein neu an der Börse gelistetes Junior-Explorationsunternehmen (TSX.V: VRR; Frankfurt: 5VR, OTCBB: VRRCF). VR kann auf ein Führungsteam mit umfassender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium verweisen. Das Unternehmen hat sich auf die Exploration großformatiger Kupfer-Gold-Mineralsysteme im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiert. VR ist das Ergebnis von vier Jahren aktiver Explorationsarbeit in Nevada, die von einem in Vancouver ansässigen privaten Explorationsunternehmen umgesetzt wurde. VR ist für seine Explorationsstrategie, die sich aktuell auf die drei Kernkonzessionen, nämlich Bonita, Junction und Danbo, konzentriert, finanziell gut aufgestellt. VR hat sich die Rechte an den Explorationsgebieten zur Gänze gesichert und hält laufend nach neuen potenziellen Liegenschaften Ausschau, um diese entweder durch Abstecken oder durch Übernahmen in seinen Besitz bringen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Michael H. GunningMichael H. Gunning, PhD, PGeo, President & CEOWebseite: www.vrr.caE-Mail: info@vrr.caTel: +1 604-262-1104Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Worten wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Durchführung eines ersten Diamantbohrprogramms in den Konzessionen und die Priorisierung von integrierten Explorationszielen bei diesen ersten Diamantbohrungen.Obwohl das Unternehmen annimmt, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von jenen solcher Aussagen abweichen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden. Alle vom Unternehmen veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42973/NR-18-05_12_04_2018_VR_Junction_v4-DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Lage des 140 Claims umfassenden Haupt-Claimblocks des Konzessionsgebiets Junction in Humboldt County im Norden Nevadas. Abbildung zeigt die Erweiterung des Konzessionsgebiets durch Abstecken in den letzten 4 Monaten im Vergleich zum Konzessionsgebiet beim Erwerb im Jahr 2017 (blau schraffiert).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42973/NR-18-05_12_04_2018_VR_Junction_v4-DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Lage der ursprünglichen und der neu erworbenen Claimblöcke auf dem Konzessionsgebiet Junction in Humboldt County im Norden Nevadas. Drei verschiedene Kupfer-Silber-Zonen und Explorationsziele auf Junction sind: DS: Denio Summit; LM: Lone Mountain; WR: Wilder Creek.