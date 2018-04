Frank Holmes über den drohenden Handelskrieg und bullische Aussichten für Gold

: Es ist mir eine Freunde, Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer bei U.S Global Investors, heute zum Interview begrüßen zu dürfen. Holmes wurden über die Jahre hinweg mehrere Ehren zuteil. So wurde er auch von dem Magazin Mining Journal zu Amerikas bestem Fondsmanager gekürt. Ebenso ist er Co-Autor des Buches, "The Goldwatcher: Demystifying Gold Investing", und regulärer Gast bei CNBC Bloomberg, FOX Business sowie auch hier bei unserem Podcast von Money Metals.Frank, willkommen zurück und danke, dass du heute hier bist. Wie geht es dir?: Sehr gut, mein Freund. Und es ist großartig, Gold für dieses Jahr in den Startlöchern zu sehen, während alle pessimistisch eingestellt sind.: Ja, nun, damit werden wir uns gleich befassen. Und um hier zu beginnen, Frank, wollte ich dir eine Frage bezüglich des Handelskriegs stellen, der anscheinend zwischen den Vereinigten Staaten und China entbrennt. Präsident Trump hat China mit Zöllen auf Stahl und Aluminium versehen. Und es sieht so aus, als würde China bis zu einem gewissen Grad mit seinen eigenen Zöllen auf US-amerikanische Landwirtschaftsexporte kontern. Wohin führt das alles? Und was bedeutet das für den Dollar, die Inflation und den Welthandel im Allgemeinen, Frank?: Nun, ich denke, dass Zölle immer schwer auf der Währung eines Landes lasten. Also denke ich nicht, dass sie sich jemals als vorteilhaft herausgestellt haben. Darüber habe ich erst letzte Woche geschrieben, und mein Gedanke war, dass es im Grunde genommen nicht um Stahl geht, sondern um Diebstahl.Und wenn man Stahl als einen Prozentsatz des BIPs betrachtet, ist er de minimis, ein sehr kleiner Teil. Stahl und Aluminium machen nur zwei Prozent des Welthandels aus. Und in den USA haben sie nur einen geringen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Technologien machen jedoch 17% aus. Und nehmen wir den Militär-Industriekomplex mit dazu, dann haben wir plötzlich beinahe 25% unseres BIPs.Ich denke, das ist ein echtes Problem: Der chinesische J-31 Kampfjet soll eine exakte Kopie des F-35 von Lockheed Martin sein. Und dann sind da Microsoft und andere Unternehmen, die sich darüber beschweren sich, dass man unsere Technologie weiterhin kopiert und stiehlt. Also denke ich: Das ist das eigentliche Problem.: Vor diesem Hintergrund weiß ich, dass du hier optimistisch gegenüber dem Gold bist, Frank. Teile deine Gedanken mit uns diesbezüglich und sag uns: Kann das gelbe Edelmetall aus seiner Handelsspanne brechen und endlich diesen Schlüsselwiderstand durchbrechen?: Ja, es fliegen mir einige Gedanken im Kopf herum. Einer davon ist, dass sich Paulson aus dem Geschäft zurückzieht, seinen Goldfonds auflöste und das Geld ausbezahlte. Das ist ein gutes nonkonformistisches Zeichen. Und dann denke ich über Kudlows Aufruhr um Gold nach. Ich meine, von 2001 bis 2007 erschien ich mehrere Male in einer Show auf CNBC.Und er kam mir immer wie ein sehr intelligenter, informierter und fähiger Mann vor. Er arbeitete als der leitende Volkswirtschaftler bei Bear Sterns und beriet Ronald Reagan. Aber er hat eindeutig starke Vorurteile gegenüber Gold und denkt, dass ein starker US-Dollar all seine Probleme lösen wird. Und er ist Anti-China, so wie die New York Times Anti-China ist. Und während ich auf Sendung war, habe ich mehrmals gesagt, dass Gold nun von 285 Dollar auf 385 Dollar gestiegen ist. Bist du immer noch bearisch? Ja.485 Dollar, er ist immer noch bearisch. Dann 585 Dollar. 'Wann wirfst du endlich das Handtuch', fragte ich ihn, als es bei 700 Dollar gehandelt wurde. Dann ist es auf 1.900 Dollar gestiegen. Er hat einfach all diese übernommenen Vorurteile. Und sogar danach sprach er noch immer vom starken Dollar, dem Dollar-König. Wir werden wahrscheinlich zwei Dinge sehen, die diese Rally basierend auf dem Angsthandel antreiben.Eines davon wird ein schwächerer Dollar sein und ich denke, dass wir mehr Daten zu sehen bekommen, die beweisen, dass die offizielle Inflationsrate gemessen am Verbraucherpreisindex zu niedrig angesetzt ist. Auch die New Yorker Fed hat kürzlich Kommentare zu ihren eigenen Inflationsindikatoren veröffentlicht. Aber ich weiß, dass meine Reisekosten und meine Anwaltskosten jedes Jahr schneller steigen als die Inflationsrate. Auch meine Buchhaltungskosten steigen jedes Jahr, schneller als die Inflationsrate.Allein das Geschäft zu führen, inklusive aller Dienstreisen, verursacht immer höhere Kosten. Das ist einer der Gründe, aus denen ich den ETF U.S. Global Jets aufgelegt habe: Weil ich bemerkt habe, wie sich die Reisekosten in den letzten paar Jahren mehr als verdoppelt haben. Also denke ich, dass die offizielle Inflationsrate viel zu niedrig angesetzt ist.