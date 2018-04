Commerce Resources Corp. bietet Überblick über Ergebnisse aus der Niobium Claim Group in Quebec

ProbenbezeichnNb2O5 (%Ta2O5 (pP2O5 (%)

ung ) pm)



139977 5,93 310 11,5

116702 4,24 160 11,9

118014 1,94 380 9,9

118010 1,57 1,220 10,6

116719 1,60 1,060 10,3

139980 1,06 1,040 11,1

116718 1,04 670 9,1

ExplorationsbLoch Nr. AbschnitNb2O5 (%Ta2O5 (pP2O5 (%)

ereich t ) pm)

(m)

Nordwestzone EC08-006 13,15 0,55 166 5,0

EC08-008 46,88 0,46 60 4,6

einschl. 9,95 0,64 20 5,9

Südostzone EC08-015 26,10 0,54 71 5,9

10,64 0,76 77 8,4

EC08-016 25,38 0,40 281 8,8

EC08-019 33,99 0,34 237 6,1

EC08-021 8,82 0,59 214 5,3

EC10-032 15,33 0,71 30 6,6

und 28,55 0,57 63 6,7

EC10-033 74,25 0,57 145 8,9

einschl. 19,54 0,85 97 8,9

EC10-040 33,93 0,48 329 7,2

und 5,84 1,09 46 9,8

5. April 2018 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H) (das Unternehmen) freut sich, einen Überblick über die bis dato in der Niobium Claim Group (das Konzessionsgebiet) durchgeführten Arbeiten zu geben. Das Konzessionsgebiet liegt im Norden der Provinz Quebec, rund 130 km südlich von Kuujjuaq.Das Unternehmen übergab alle Ergebnisse, die seit 2007 zu diesen Claims gesammelt wurden, an Saville Resources und Saville grenzt derzeit Ziele für ein bevorstehendes Bohrprogramm im Konzessionsgebiet ab. Saville übernimmt das Konzessionsgebiet, weil anhand der umfangreichen Explorationsaktivitäten, die bis dato durchgeführt wurden (obertägige Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen), erkennbar ist, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Niob-Tantal-Vorkommen zu finden sind.Im Rahmen dieser Arbeiten wurden zahlreiche obertägige Proben mit Mineralisierungswerten von > 1 % Nb2O5 und > 1.000 ppm Ta2O5 ermittelt; der absolute Spitzenwert war in einer Probe aus einem Gesteinsbrocken enthalten: 16,1 % Nb2O5 und 7.540 ppm Ta2O5. Die Nb-Ta-Werte in dieser Gesteinsprobe waren die höchsten, die jemals im Karbonatitkomplex Eldor gefunden wurden und belegten das große Potenzial für eine hochgradige Entdeckung im Konzessionsgebiet.Chris Grove, President des Unternehmens, erklärte: Ich bin nach wie vor begeistert von diesen ausgezeichneten Niobgehalten. Ebenso erfreulich ist die Aussicht auf weitere Arbeiten in diesen Bereichen durch Saville Resources.Neben den obertägigen Proben wurden auch in Bohrabschnitten des Konzessionsgebiets hochgradige Mineralisierungswerte ermittelt: unter anderem 0,85 % Nb2O5 auf 19,54 m (EC10-033 - Südostzone), mit vereinzelten Kernproben mit bis zu 1,85 % Nb2O5, sowie 329 ppm Ta2O5 auf 33,93 m (EC10-040 - Südostzone).Weitere obertägige Probenahmen fanden im Herbst 2017 im gesamten Gebiet von Miranna statt. Dazu zählen auch die Claims, die das Konzessionsgebiet umfassen. Die Analyseergebnisse aus diesen Arbeiten stehen derzeit noch aus.Die mineralogische Analyse hat ergeben, dass Pyrochlor das bevorzugte Wirtsgestein für eine Niob-Tantal-Mineralisierung darstellt. Pyrochlor ist global gesehen auch das wichtigste Ursprungsmineral für die Niob- und Tantalverarbeitung. Darüber hinaus sind die Erze auch häufig mit einer ausgeprägten Phosphatmineralisierung assoziiert, die vor allem in Apatit eingelagert ist und ebenfalls einen interessanten Rohstoff darstellt.Insgesamt wurden im Rahmen der Arbeiten drei vorrangige Zielgebiete abgegrenzt, die sich in unterschiedlichen Explorationsstadien befinden: das Gebiet Miranna, die Südostzone und die Nordwestzone. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese zahlreichen, hochgradigen Niob-Tantal-Vorkommen das große Potenzial des Konzessionsgebiets und die guten Chancen auf eine bedeutende Lagerstätte verdeutlichen.Die Niobium Claim Group besteht aus 21 zusammenhängenden Claims und befindet sich innerhalb der Konzession Eldor. Saville Resources Inc. hat vor Kurzem eine Earn-In-Vereinbarung (vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) unterzeichnet, die Saville die Exklusivrechte am Erwerb von 75 % der Anteile am Konzessionsgebiet zusichert (siehe Pressemeldung vom 11. Januar 2018). Die Vereinbarung wurde von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange bedingt genehmigt; derzeit wird noch auf einen positiven NI 43-101-konformen Fachbericht für das Konzessionsgebiet gewartet.Das Gebiet Miranna wird von einem stark mineralisierten (Nb-Ta-Phosphat), durch Gletscherbewegungen verteilten Gesteinszug mit einer ausgeprägten geophysikalischen Anomalie entlang des Scheitels dominiert. Aus den Gesteinsbrocken wurden bereits sehr hochgradig mit Niob und Tantal mineralisierte Proben gewonnen. Ausgewählte Highlights sind in der nachstehenden Tabelle 1 ersichtlich:Tabelle 1 - Ausgewählte Ergebnisse der mineralisierten Gesteinsproben aus dem Gebiet MirannaBei der geophysikalischen Anomalie im Scheitelbereich des Gesteinszugs, auch als Miranna Target bezeichnet, dürfte es sich um den Ursprung der Mineralisierung handeln, der anhand von Bohrungen noch genauer erkundet werden muss. Nachdem der Gesteinszug nun ausreichend abgegrenzt wurde und bestätigt werden konnte, dass sich hier einige der bis dato höchsten Nb-Ta-Phosphat-Gehalte des Konzessionsgebiets befinden, ist das Miranna Target ein Bohrziel oberster Priorität.Die Südostzone und die Nordwestzone sind jene Gebiete, wo zum ersten Mal im Karbonatitkomplex Eldor eine Nb-Ta-Mineralisierung gefunden wurde. Aus diesem Grund wurden die meisten Explorationsarbeiten auch in diesen Zonen durchgeführt. Insgesamt 37 Löcher mit rund 7.512 Bohrmetern wurden von Commerce Resources Corp. im Zuge mehrerer Bohrkampagnen im Konzessionsgebiet niedergebracht. 28 dieser Löcher mit 6.495 Meter Bohrvolumen wurden im Bereich von Nb-Ta-Zielen gebohrt. Ausgewählte Bohrabschnitte aus der Südostzone und Nordwestzone sind in Tabelle 2 aufgelistet.Tabelle 2 - Ausgewählte Bohrabschnitte mit Mineralisierung in der Südostzone und NordwestzoneSowohl die Südostzone als auch die Nordwestzone wurden in nur sehr begrenztem Ausmaß exploriert, und die Arbeiten zur Entdeckung von Niob- und Tantalvorkommen in diesen Gebieten wurden jeweils 2008 und 2010 absolviert. Die bisherigen Bohrabschnitte stimmen uns äußerst optimistisch; die Ergebnisse der Bohrungen in der Südostzone im Jahr 2010 übertreffen jene im Jahr 2008. Vor allem in diesem Gebiet sind weitere Ergänzungsbohrungen (Infill und Stepout) erforderlich, um die bis dato entdeckte Mineralisierung weiter abzugrenzen und die Vorteile einer ersten Mineralressourcenschätzung abzuschätzen.Außerdem lassen die zahlreichen mineralisierten Gesteinsbrocken in diesem Gebiet und die geringe Tiefe mehrerer Durchschneidungen darauf schließen, dass sich die Mineralisierung bis zur Oberfläche hin ausdehnt, wo sie von einer nur ganz dünnen Abraumschicht verdeckt wird. Der am stärksten mit Niob und Tantal mineralisierte Gesteinsbrocken (16,1 % Nb2O5 und 7.540 ppm Ta2O5) wurde entlang des Westrands der Nordwestzone, noch innerhalb des Konzessionsgebiets, gefunden. Die Ausrichtung der Gletschereisschicht weist auf einen Ursprung weiter südlich hin, der sich innerhalb des Komplexes und vermutlich auch innerhalb der Niobium Claim Group befindet.Geophysikalische Messungen haben zur Ermittlung zahlreicher Ziele geführt, die über den gesamten Bereich der Südostzone und der Nordwestzone verteilt sind. Sie dienen als Leitlinie für die weiteren Bohrungen. Viele davon müssen erst anhand von Bohrungen getestet werden und könnten die bereits entdeckten Zonen durch zusätzliches Potenzial bereichern. Global betrachtet, lassen die ermittelten Daten mit großer Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass das Konzessionsgebiet einen Nb-Ta-Phosphat-Mineralisierungskörper von enormer Größe mit hohen Erzgehalten beherbergt.Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt. Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.commerceresources.com oder per E-Mail an info@commerceresources.com.Für das Board of Directors: Commerce Resources Corp.Chris GroveChris Grove, President und DirectorTel: 604.484.2700Email: -cgrove@commerceresources.comWeb: -http://www.commerceresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: die Genehmigung der Earn-In-Vereinbarung mit Saville Resources Inc. hinsichtlich des Verkaufs von bis zu 75 % der Anteile an den Niob-Claims in Quebec durch die Börsenaufsicht der TSXv; etwaige geplanten Arbeiten im Projekt; und das Potenzial dieser Claims, eine hochgradige oder wirtschaftlich rentable Ressource zu beherbergen. Diese unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder ihre Umsetzbarkeit verhindern könnten, zählen unter anderem: dass wir möglicherweise keine Genehmigung von der TSXv für unsere geplante Earrn-In-Vereinbarung erhalten; Kostenänderungen beim Abbau und bei der Verarbeitung; höhere Investitionskosten; der zeitliche Ablauf und Inhalt der bevorstehenden Arbeitsprogramme; Auslegungen der geologischen Situation anhand von Bohrungen, die sich im Zuge genauerer Datenerhebungen ändern könnten; dass wir oder unser Earn-In-Partner Saville Resources Inc. nicht genügend Geldmittel für die Umsetzung unserer Geschäftspläne aufbringen können; potenzielle Verfahren und Annahmen im Hinblick auf die Mineralausbeute anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz des derzeit erwarteten Projektpotenzial Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. 