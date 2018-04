Bankers Cobalt Corp. entdeckt bei Bodenprobenahmen bei Kabolela South erhöhte Kobalt- und Kupferwerte

Vancouver, 5. April 2018 - Bankers Cobalt Corp. (TSXV: BANC; FWB: BC2; OTCQB: FDENF) (das Unternehmen oder Bankers) freut sich, über den aktuellen Stand der Probenahmen im Projekt Kabolela South in der Demokratischen Republik Kongo (DRK)zu berichten. Die Proben ergaben erhöhte Kobalt- und Kupferwerte.President und CEO Stephen Barley erklärt: In Loch KADD013 bei Kabolela North wurde ein Kupfergehalt von 3,69 % auf 6 m (in 72 m - 78 m Tiefe) ermittelt und damit die ursprünglich in Loch KADD011 (3,17 % Kupfer auf 4 m ab 28 m) und Loch KADD012 (2,01 % Kupfer auf 6 m ab 34 m, einschließlich 1m mit 0,3 % Kobalt ab 39 m) entdeckte Zone erweitert. Die Bodenprobenahmen bei Kabolela South lieferten vielversprechende erhöhte Kobalt- und Kupferwerte, die derselben Stratigrafie folgen wie die ehemalige Bergbaugrube am südlichen Rand des Konzessionsgebiets Kabolela. Dank der Explorationsbemühungen bei Kabolela wird das Potenzial dieses Projekts fortlaufend erweitert. Aktuelle Informationen zu den Tätigkeiten in den Projekten Kankutu (Kimpe) und Comipad-Comima (292) werden in Kürze veröffentlicht.Adam Anderson, der bei Bankers die Exploration im Kongo leitet, meint: Das Bodenprogramm hat zwei Bereiche mit erhöhten Kobalt- und Kupferwerten hervorgehoben. In diesen Bereichen wurden ergänzende Proben entnommen, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Die Ergebnisse der Bodenproben sind insofern interessant, als sie auf die Formation Roan-4 im südlichen Bereich beschränkt sind. In dieser Formation befindet sich in derselben Stratigraphie die nahegelegene Grube 48 Hours.Über dem gesamten Gebiet der Konzession Kabolela wurde auf Linien im Abstand von 50 und 200 Metern insgesamt 384 Bodenproben entnommen. Die XRF-/Laborergebnisse für Kupfer und Kobalt werden dann grafisch dargestellt und die anomalen Gebiete werden umrissen. Weitere ergänzende Proben (Infill) werden entnommen, um die Bereiche mit den Kobalt- und Kupfer-Bodenanomalien besser zu definieren. Sobald diese Proben verarbeitet und auf der Karte eingetragen wurden, werden in den Bereichen mit anomaler Kupfer- und gleichzeitiger Kobaltmineralisierung Grabungen durchgeführt, um die Bodenanomalien im Vorfeld von Bohrungen zu verifizieren. Die oberflächennahe Auslaugung von Metallen ist ein verbreitetes Problem im Kupfergürtel der DRK. Zur Untersuchung der anomalen Gebiete werden RC-Bohrungen eingesetzt, wenn sich der Zugang mit dem erwarteten Ende der Regenzeit Ende April verbessert (für das Raster und die Ergebnisse der Bodenprobenahmen bei Kabolela South klicken Sie bitte hier: https://www.bankerscobalt.com/our-company/our-projects/kabolela-south-property/).Unweit der südlichen Grenze der Konzession Kabolela befindet sich eine große Halde der ehemaligen Mine 48 Hours. Diese Mine war von 2014 bis 2016 in Betrieb und lediglich hochgradige Kupfermineralisierung wurde dort angepeilt. Das Kobalt wurde entsorgt, da die meisten örtlichen Verarbeitungsanlagen keine Kapazität für die Aufbereitung von Kobalt hatten. Ausgewählte Stichproben aus diesem Bereich lieferten bei der Laboranalyse in der Einrichtung von SGS Lubumbashi ermutigende Kobalt- und Kupferergebnisse.RC-Bohrungen bieten eine effiziente Methode für die Prüfung der Zusammensetzung und Kontinuität des sichtbar mineralisierten Haldenmaterials, um die Durchschnittsgehalte der Kobalt- und Kupfermineralisierung zu ermitteln, die nicht vom Standort entfernt, sondern in Halden gelagert wurde. Die Durchführung von RC-Bohrungen in einem Raster ist geplant, sobald der Zugang mit dem erwarteten Ende der Regenzeit Ende April besser ist.Bankers Cobalt hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm durchgeführt, das den bewährten Industrieverfahren entspricht. Alle Proben werden von den Geologen von Bankers am Standort abgeholt oder vom Bohrpersonal an die Mitarbeiter von Bankers geliefert. Alle Proben werden von Mitarbeitern von Bankers zur Kobalt- und Kupferanalyse an die Einrichtung von SGS Laboratory in Lubumbashi, DRK geliefert. Zur Kontrolle werden der Probencharge jede 20. Probe Standard- und Leerproben hinzugefügt.Die geologischen Daten in dieser Meldung wurden von Adam Anderson geprüft. Herr Anderson ist ein qualifizierter Sachverständiger (im JORC-Code Ausgabe 2012 als Competent Person bezeichnet) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), einer anerkannten Fachorganisation, die sich mit der Einhaltung der Börsenvorschriften der australischen Wertpapierbörse (Australian Securities Exchange) beschäftigt. Herr Anderson, der den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben hat, ist außerdem ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 (als Qualified Person bezeichnet).Herr Anderson ist der Landes- und Explorationsleiter für die DRK von Bankers. Er verfügt über ausreichende Erfahrung im Hinblick auf die Mineralisierungsart, den entsprechenden Lagerstättentyp und die durchgeführten Tätigkeiten und kann somit als sachkundige Person im Sinne des JORC-Kodexes und als eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 fungieren.Bankers ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Kobalt- und Kupferlagerstätten in der DRK nach höchsten kanadischen Standards konzentriert. Infolge der vermehrten Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) wird die Nachfrage nach Kobalt vermutlich über viele Jahre hinweg deutlich höher ausfallen als das Angebot. Laut einem aktuellen Bericht von Transparency Market Research dürfte der weltweite Umsatz aus dem Verkauf von Lithiumionen-Batterien bis zum Jahr 2024 auf rund 70 Milliarden US-Dollar ansteigen; ab dem Jahr 2016 entspricht das, über den gesamten Zeitraum gerechnet, einer Zuwachsrate von 11,6 %. Bankers verfügt über die Rechte an 26 separaten Mineralkonzessionen in strategischer Lage im südlichen Kupfergürtel der DRK; die eine Gesamtfläche von mehr als 391 km² haben. Bankers hat die Absicht, Beteiligungen an weiteren Konzessionen zu erwerben. Alle Konzessionen wurden entweder neu gewährt oder über renommierte Partner in der DRK erworben und verfügen über einwandfreie Rechtstitel ohne Regierungsbeteiligung; damit ist Bankers eines der wenigen und vielleicht sogar das einzige börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen in der DRK mit 26 Konzessionen, die unmittelbar erkundet und erschlossen werden können. Bankers verfügt über ein erfahrenes operatives Team, das im südlichen Kobalt-Kupfer-Gürtel der DRK tätig ist. Bankers verfügt über ein erfahrenes operatives Team, das im südlichen Kobalt-Kupfer-Gürtel der DRK tätig ist. Bankers sieht sich als Junior-Bergbauunternehmen, dessen Augenmerk auf die Exploration von Kobalt und Kupfer im Kongo gerichtet ist, in einer Vorreiterrolle. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!