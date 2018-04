Camino Minerals beginnt mit Stepout-Bohrungen bei Los Chapitos

Vancouver - Camino Minerals Corp. (Camino oder das Unternehmen) (COR: TSX-V) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen aktuellen NI 43-101-konformen technischen Bericht (der Bericht) für sein Projekt Los Chapitos (Chapitos) in Südperu erstellt und auf SEDAR eingereicht hat. Der Bericht wurde von Herrn David Burga, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen und Associate bei P&E Mining Consultants Inc., erstellt.Im Bericht sind die bis Ende 2017 durchgeführten Feldarbeiten - einschließlich der Ergebnisse aus den Diamantbohrungen auf insgesamt 16.000 Metern - zusammengefasst. Der Bericht empfiehlt eine beträchtliche Anzahl an anschließenden Stepout- und Infill-Bohrlöchern in den Zonen Adriana (Adriana) und Katty (Katty) sowie Folgearbeiten in anderen regionalen Zielgebieten im Konzessionsgebiet.Die vor Kurzem abgeschlossene Bodenuntersuchung (siehe Pressemeldung vom 3. März 2018) bestätigte das Potenzial für die Erweiterung von Adriana. Bei der Untersuchung wurde auch ein neues Zielgebiet, die Zone Maria (Maria), identifiziert. Maria beginnt rund 800 Meter südöstlich von Katty und erstreckt sich über weitere 800 Meter in Streichrichtung. Diese neue Anomalie befindet sich in einem Gebiet mit sehr wenig Ausbissen, das bislang noch nicht untersucht wurde. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung 2018 und die aktuellen geologischen Bohrabschnitte von Adriana sind in der Präsentation auf der Unternehmenswebsite unter www.caminominerals.com dargestellt.President und CEO Kenneth McNaughton sagte: Bei den Prospektionen entlang von Maria Ridge haben wir in einer Reihe schmaler Scherungszonen, die als die südöstliche Ausdehnung der Struktur Diva ausgelegt werden, hochgradige Kupfermineralisierung entdeckt. Außerdem führten diese Arbeiten auch zur Entdeckung von Mineralisierung im Bereich zwischen Adriana und Katty. Diese Mineralisierung folgt einer Zone in Nord-Süd-Richtung, die die Struktur Diva durchschneidet. Das Explorationspotenzial bei Chapitos auf Grundlage der Anzahl der neuen Kupfervorkommen, die wir entdeckt haben, stimmt uns ebenso wie die Größe und Intensität des Alterationssystems sehr zuversichtlich.Ein Diamantbohrgerät wurde zum Konzessionsgebiet verbracht und 100 Meter nordwestlich von Adriana wurde das erste Stepout-Loch niedergebracht. Das Bohrgerät wurde verlegt und wird jetzt im Südosten zwischen Adriana und Katty Stepout-Löcher bohren. Weitere Bohrungen werden auf Grundlage der Ergebnisse dieser ersten Bohrlöcher und der Untersuchung an der Oberfläche von Maria geplant werden. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, wenn diese vorliegen.Kenneth C. McNaughton, M.A.Sc., P.Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, ist in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger für das Explorationsprogramm im Projekt Chapitos verantwortlich. Camino Minerals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Entdeckungen spezialisiert hat. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bilden der Erwerb und die Erschließung von hochgradigen Kupfer- und Edelmetallprojekten. Alle hier enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen oder aktuellen Tatsachen beruhen - so unter anderem auch Aussagen, die Begriffe wie prognostiziert, glaubt, kann, setzt fort, schätzt, erwartet, und wird sowie ähnliche Ausdrücke beinhalten - sind als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zu werten.Zu den zukunftsgerichteten Informationen können unter anderem auch Informationen zu unseren geplanten Explorationsaktivitäten, zur ausreichenden Verfügbarkeit unserer finanziellen Ressourcen, zur Schätzung von Mineralreserven und Ressourcen sowie zu den Ergebnissen zukünftiger Explorationen und Bohrungen zählen. Wo dies möglich war, wurden Begriffe wie plant, erwartet, prognostiziert, nimmt an, Budget, Strategie, geplant, schätzt, sagt voraus, glaubt, beabsichtigt, Ziele und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden bzw. die verneinende Form dieser Begriffe und ähnlichen Ausdrücke, verwendet, um auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen hinzuweisen.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen ohne Einschränkung auch jene Risiken, die im Rahmen der jährlichen Berichterstattung des Unternehmens gegenüber den kanadischen Regulierungsbehörden erwähnt werden (unter www.sedar.com nachzulesen). 