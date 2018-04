Der Goldmarkt sollte keine Angst vor steigenden Realzinsen haben - Axel Merk

Wie der Chief Investment Officer und Präsident von Merk Investments, Axel Merk, in einem Telefoninterview mit Kitco News erzählte, glaubt er, dass die Realzinsen dieses Jahr mäßig steigen werden, ebenso soll jedoch auch der Goldpreis zunehmen.Einige Analysten äußerten die Sorge, dass der Goldmarkt den steigenden Realzinsen nicht standhalten könnte. Denn Gold besaß in den vergangenen Jahren eine immer stark negative Verbindung zu den Realzinsen. Diese Verbindung hat sich jedoch aufgelöst, wie es scheint, denn die Daten der US-Staatsanleihen zeigen einen Anstieg um mehr als 26% von 68 auf 86 Basispunkte. Und dennoch ist auch der Goldpreis gestiegen."Seit der Finanzkrise, als die Federal Reserve Anleihen kaufte, hatten wir eine perfekte Wechselwirkung. Wir haben uns an diese perfekten Wechselwirkungen gewöhnt, aber die Märkte sind nicht so rational", meinte Axel Merk. "Realrenditen sind nur einer der Faktoren, die wir beobachten."Seiner Meinung nach besäße Gold noch immer Potential als Portofoliodiversifikation, auch bei steigenden Realzinsen. Es sei nach wie vor eine attraktive Alternative, wenn Volatilität an den Finanzmärkten herrscht. Merk fügte hinzu, dass er Gold aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen und dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China als sicheren Vermögenswert schätzt.Er beschrieb Gold des Weiteren als "neutrale weltweite Währung", die davon profitieren würde, sollte ein weltweiter Handelskrieg eskalieren und der US-Dollar schwächeln.© Redaktion GoldSeiten.de