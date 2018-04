Hat sich der wichtigste Preisfaktor am Goldmarkt geändert?

Es gibt jede Menge sogenannte Analysten, die darauf beharren, dass der Goldpreis von physischer Nachfrage und physischem Angebot bestimmt wird. Diese Personen klammern sich noch immer an die längst überholte Vorstellung, dass fundamentale Faktoren der Schlüssel zur täglichen Kursentwicklung wären. Nichts könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt sein.Ob es sich nun um Organisationen wie den World Gold Council, um die Schreiberlinge der in den Edelmetallhandel involvierten Bullionbanken oder um Internetprognostiker handelt - die Mehrheit dieser "Analysten" glaubt, dass der Goldpreis in erster Linie von Angebot und Nachfrage am physischen Markt abhängt. Sie berufen sich in ihren Kommentaren und Analysen vor allem auf die globale Minenproduktion, die Bestandsänderungen des GLD und die Goldnachfrage diverser Staaten.Seit 2014 argumentieren wir jedoch, dass die wichtigste Antriebskraft hinter den täglichen Kursschwankungen in Wirklichkeit die Reaktion der Hochfrequenz-Trader auf die Wechselkursänderungen im Währungspaar US-Dollar/japanischer Yen ist. Unten sehen Sie einen Chart, den wir im November 2014 veröffentlicht haben. Beachten Sie, dass es vor der Finanzkrise keine eindeutige Korrelation zwischen dem Yen und dem Goldkurs gab. Seitdem ist der Zusammenhang - insbesondere vor dem Hintergrund der Einmischung der Zentralbanken in praktisch jeden "Markt" - jedoch nicht zu übersehen.Einen aktualisierten Chart, der nur die letzten vier Jahre abbildet, sehen Sie nachfolgend. Das umgekehrte USD/JPY-Verhältnis ist als Kerzenchart dargestellt, der Goldterminkurs an der COMEX als blaue Linie.