Gold und Silber - Missing in Action!

Es wurde unruhig die Tage, gerade jetzt werden einige Anleger sich fragen ob die Unterstützungen halten. Bei Gold haben wir noch Platz, aber Silber spielte gestern fechten mit dem Widerstand bei 16,24.Ein brechen der Unterstützungen ist keine Tragödie, wie ich seit Tagen schreibe. Gerne würde ich schon längst Vollzug in die eine oder andere Richtung vermelden können, jedoch können wir nicht die Geschwindigkeit bestimmen in welcher die Edelmetalle aktuell Ihre Bahnen ziehen.Frei von der Leber weg würde es Gold sowie auch Silber nicht schlecht tun, in unentschiedenen Hände am Markt rauszuspühlen wenn wir nochmals Bereiche von 1270 $ im Gold und 15,80 $ im Silber sehen würden.Das ändert nichts an unserem Langfristigen Bild. Auch da wiederhole ich mich schon einige Male. Meine Kollegen schrieben es gestern bereits in den Updates,Die Märkte brauchen einen Schuss mit dem Defibrillator. Das gesagt heißt es aktuell einfach Positionen und Köpfe still halten.Warum ich gebetsmühlenartig wiederhole das Optionsscheine auf diese Märkte der Klärschlamm der Finanzindustrie sind sollte in einem Seitwärtsmarkt wie wir Ihn aktuell sehen jedem klar sein.Die Zeit läuft Ihnen schlichtweg davon obwohl sie am Ende mit der Prognose richtig liegen mögen.Aktuell warten wir eine Bestätigung für beide Märkte ab. Dies kann sobald diese sich in Bewegung setzen innerhalb von Tagen erreicht werden.Dann werden wir wieder zu lesen bekommen das ein spezielles Fundamentalereignis diese in Bewegung gesetzt hat. Welche Ereignis, sorgt aktuell eigentlich dafür das die Metalle im Seitwärtsmarkt verharren?Die 1370 $ im Gold sowie die 17,09 $ im Silber müssen mit Tagesschluss überschritten werden, dann kommt richtig Bewegung in den Markt.Bis dahin, Lauerstellung einnehmen, Positionen entsichert halten und abwarten ob wir noch einmal abtauchen oder direkt die Wiederstände anlaufen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de