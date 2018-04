Goldgedeckte Kryptowährungen  Mit Religion vereinbar?

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird in Dubai oftmals um Goldschmuck gefeilscht, während Goldbullion im Rest des Emirats eine zunehmende im Finanzsektor einnimmt. Doch nun hat ein junges Start-Up Unternehmen, OneGram, eine goldgedeckte Kryptowährung auf den Markt gebracht, um Muslime davon zu überzeugen, dass das Investieren in Kryptowährungen mit ihrem Glauben im Einklang steht.Da die digitalen Währungen jedoch das Produkt von Financial Engineering sind und gleichermaßen der Spekulation unterliegen, sind diese eher unsicher im Islam situiert. Die Prinzipien der Scharia, einer Art Leitcodex, an dem sich die islamische Gemeinde orientiert, fokussieren sich auf reale wirtschaftliche Aktivitäten, die auf physischen Vermögenswerten basieren, und verpönen reine Geldspekulationen genauso wie Zinszahlungen.Dies warf natürlich die Frage auf, ob Kryptowährungen überhaupt mit der islamischen Religion vereinbar wären. Und natürlich gibt es genügend Unternehmen, die diese Unsicherheit aus der Welt schaffen möchten, indem sie eigene Kryptowährungen einführen, die mit physischen Vermögenswerten gedeckt sind und von islamischen Beratern als Islam-konform bestätigt werden.Die goldgedeckte Kryptowährung von OneGram wurde beispielsweise durch das in Dubai gelegene Unternehmen Al Maali Consulting als Scharia-konform bestätigt. Dieses und viele ähnliche Unternehmen tun ihr Bestes, um festzustellen, ob derartige Investitionsanlagen den Standards der Scharia entsprechen.© Redaktion GoldSeiten.de