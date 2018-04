Indische Goldimporte halbieren sich im März

Indien hat im vergangenen Monat nur noch halb so viel Gold importiert wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dies geht aus einem aktuellen Artikel der Nachrichtenagentur Reuters hervor, die sich darin auf Daten der Marktforschungsgruppe GFMS sowie auf die Handelsdaten indischer Banken beruft.Den Angaben zufolge lagen die Goldeinfuhren Indiens im dritten Monat dieses Jahres nur noch bei 52,5 Tonnen, nachdem sie im März 2017 noch 103,7 Tonnen betrugen. Im gesamten ersten Quartal 2018 wurden 163,1 Tonnen des gelben Metalls importiert, ein Rückgang um 32% gegenüber dem dem letzten Jahr.Grund für die schwächeren Importe waren dem Artikel zufolge die hohen lokalen Preise, die kürzlich ein 16-Monatshoch erreichten und die Nachfrage dämpften. Dies galt insbesondere für ländliche Regionen, die einen Anteil von rund zwei Dritteln an der indischen Gesamtnachfrage nach Gold haben, und in denen Goldschmuck als traditioneller Vermögenswert hoch geschätzt wird. Negativ wirkten sich in diesem Zusammenhang nach Angaben von GFMS auch die geringeren Regenfälle zur Zeit des Monsuns aus, die den Ernteertrag und damit auch die Einkünfte der indischen Bauern schmälerten.Im April werden sich die Goldimporte jedoch voraussichtlich wieder erhöhen, da die Juweliere ihre Lagerbestände in den letzten drei Monaten größtenteils aufgebraucht haben dürften. Auch die Hochzeitssaison und das Frühlingsfest Akshaya Tritiya sollen die Nachfrage in diesem Monat steigen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de