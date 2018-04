Marktstratege O'Rourke: Long Silber, short Gold?

In der Sendung "Charting Futures" sprach Abigail Doolittle von Bloomberg gestern mit Mike O'Rourke, dem leitenden Marktstrategen von JonesTrading über Gold, Silber und den US-Dollar. Doolittle weist darauf hin, dass es trotz zahlreicher bearisher Prognosen der Analysten kurzfristig zu einer Erholung der US-Währung kommen könnte.Bislang habe sich die zuletzt schwache Performance des Dollars kaum auf die Preise der Edelmetalle ausgewirkt. Sollte der Dollar jedoch nach oben aus seiner Handelspanne ausbrechen, könne sich das ändern, so Doolittle.Aus technischer Sicht sei beim Silberkurs derzeit mit einem Anstieg, bei Gold jedoch eher mit einem Rückgang des Kurses zu rechnen. Zwar entwickeln sich Gold und Silber typischerweise in die gleiche Richtung, doch der Marktexperte O'Rourke merkt an, dass es zuletzt eine gewisse Abweichung von diesem Muster gab. "Gold versuchte auszubrechen und ist auf starken Widerstand gestoßen, während Silber in den letzten Monaten auf einem Niveau von ca. 16,50 $ konsolidierte" fasst O'Rourke zusammen. "Wenn Gold am Widerstand scheitert, könnten sich die beiden Metalle wieder angleichen."Später fügt er hinzu, dass die Korrelation zwischen Gold und Silber derzeit zwei Standardabweichungen unter ihrem Durchschnitt der letzten Jahre liegt. Der Analyst rechnet daher damit, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Edelmetallen wieder normalisiert, indem Silber an Stärke gewinnt oder Gold schwächer wird - oder eine Kombination aus beidem. Eine aktuelle Tradingmöglichkeit bestehe folglich darin, eine Long-Position auf Silber zu eröffnen und Gold zu shorten.O'Rourke erklärt anschließend, dass der Goldkurs eine positive Korrelation zum chinesischen Yuan und anderen Währungen, aber eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar aufweist. "Stärke bei Gold basiert oft - nicht immer, aber oft - auf der Schwäche des Dollars." Sollte China im Zuge des Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten nun seine Währung abwerten, würde das dem Dollar Aufwind verleihen und Gold sinken lassen.© Redaktion GoldSeiten.de