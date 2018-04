Cameo Resources legt endgültige Pläne für eine auf Kobalt ausgerichtete Explorationskampagne für Frühjahr 2018 fest

Vancouver, 10. April 2018 - Cameo Resources Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7D) (das Unternehmen oder Cameo Resources) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine endgültigen Pläne für sein Frühlings- Explorationsprogramm im neu erworbenen Kupfer-Kobalt-Nickel-Projekt Gochager Lake festlegt hat. Das Unternehmen plant, die Explorationskampagne für das Frühjahr 2018 Anfang Mai einzuleiten. Mit dieser Kampagne von Cameo soll die Kobaltmineralisierung, die bei und in Verbindung mit der historischen Nickel-Kupfer-Mineralressource im Konzessionsgebiet Gochager Lake auftritt, erstmals umfassend erfasst werden. Darüber hinaus gedenkt das Unternehmen, die geophysikalischen und geochemischen Signaturen in Verbindung mit der eingesprengten, semi-massiven und massiven Mineralisierung, die die Lagerstätte Gochager Lake definiert, zu ermitteln.- Ein Bohrprogramm mit 1.500 Bohrmetern in 4 Bohrlöchern, das der Bestätigung des Vorkommens sowie der Ausmaße einer Kobaltmineralisierung in Verbindung mit der Lagerstätte Gochager Lake dienen soll.- Anschließende elektromagnetische (EM) Bohrlochmessungen werden die entsprechenden elektromagnetischen Signaturen in den Löchern ermitteln und die Gebiete abseits der Löcher und unterhalb der geplanten Bohrungen auf weitere eingesprengte, semi-massive und massive Mineralisierungen des Gochager-Typs untersuchen.- Über der Lagerstätte Gochager Lake ist eine IP-Messung geplant, um die entsprechende IP-Signatur sowie die Ausrichtung der Lagerstätte Gochager Lake in 3D zu ermitteln.- Eine geochemische Bodenuntersuchung des B-Horizonts unmittelbar oberhalb der Lagerstätte Gochager Lake wird die entsprechende geochemische Signatur der Lagerstätte ermitteln.Der beratende Geologe Ian Fraser sagt dazu: Cameo Resources ist der Nutznießer einer bekannten Minerallagerstätte im Konzessionsgebiet Gochager Lake. Die Lagerstätte Gochager Lake erstreckt sich bekanntermaßen bis an die Oberfläche und die geophysikalischen und geochemischen Signaturen, die mithilfe moderner Technologie ermittelt werden, bieten dem Unternehmen eine Explorationsmethode, die im unmittelbaren Umfeld der Lagerstätte Gochager Lake sowie dem gesamten Konzessionsgebiet Gochager Lake eingesetzt werden kann, um weitere Kupfer-Kobalt-Nickel-Mineralisierungen oder -vorkommen zu finden.Das Projekt, das aus vier Konzessionen mit einer Fläche von 3.759 Hektar besteht, liegt im Norden von Saskatchewan, ungefähr 75 km nördlich der Stadt La Ronge. Bei der historischen Exploration wurden semi-massive und massive Ni-Cu-Vorkommen mit signifikant hohen Kobaltgehalten identifiziert; Kobalt ist eine wichtige Komponente bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien der neuesten Generation.Für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake wurden von der Regierung von Saskatchewan Gehalte von bis zu 3,92 % Nickel, 0,70 % Kupfer und 2,86 % Kobalt gemeldet (siehe Mineral Deposit Index [SMDI #0880]). Die historischen Ressourcenschätzungen, die nicht den Anforderungen des National Instrument 43-101 entsprechen, wurden in den Jahren 1968 und 1990 angefertigt. Die historische Ressource der Lagerstätte Gochager Lake wurde 1968 auf 4,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,30 % Ni und 0,08 % Cu geschätzt. Im Jahr 1990 meldete J. S. Steel, dass Vertikal- und Längsschnitte anhand der vorliegenden Daten erstellt wurden und dass eine historische Ressource mit relativ klar definierten Grenzen festgestellt wurde, die 1.770.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,735 % Nickeläquivalent enthält.Ian Fraser, BSc., P. Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung vorgestellten technischen Informationen geprüft und übernimmt hierfür die Verantwortung.Akash PatelAkash Patel, PresidentAkash Patel, President604-446-6440E-Mail: akashp006@gmail.comwww.cameoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!