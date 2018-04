Goldmarkt von Dubai in der Krise

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Nachfrage nach Gold im ersten Quartal 2018 offenbar stark zurückgegangen. Die Goldhändler und Juweliere des Landes sehen den Grund dafür in der Einführung einer Mehrwertsteuer in Höhe von 5%, die seit dem 1. Januar erhoben wird.Wie Bloomberg Markets unter Berufung auf die Angaben des Branchenverbandes Dubai Gold & Jewellery Group gestern berichtete, sind die Umsätze im Goldschmuck-Großhandel in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr um 50-60% gesunken. Zudem sei auf dem Goldmarkt von Dubai zum ersten Mal seit Jahren Gewerbefläche frei geworden.Dem Artikel zufolge hat sich die Goldnachfrage der Vereinigten Arabischen Emirate nach der Finanzkrise von 2008 nicht mehr erholt und erreichte 2017 ein 20-Jahrestief. Der Goldmarkt des Landes beruht zu einem großen Teil auf den Käufen ausländischer Juweliere, die bislang die Möglichkeit schätzten, in Dubai steuerfrei Edelmetalle erwerben zu können."Es wird Zeit brauchen, bis die Leute verstehen, dass ihnen die Mehrwertsteuer erstattet wird, wenn sie das Land verlassen", erklärt Chandu Siroya von der Dubai Gold & Jewellery Group. "Dubai ist kein Verbauchermarkt, sondern ein globales Verteilungszentrum." Problematisch sei zudem, dass die Erstattung nicht reibungslos funktioniere. Eine einfache Geschäftsreise zum Kauf von Gold werde dadurch zum "bürokratischen Alptraum" für die Händler. Branchenvertreter setzen sich nun für eine Rationalisierung der Regeln ein, um die Umsätze wieder anzukurbeln.© Redaktion GoldSeiten.de