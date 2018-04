Macquarie: "Gold und Silber bieten das beste Potential im Rohstoffsektor"

Obwohl die Edelmetallmärkte zuletzt kaum neue Aufwärtsdynamik entwickeln konnten, schätzen die Analysten der internationalen Investmentbank Macquarie mit Sitz in Sydney die Aussichten des Sektors optimistisch ein. In einem aktuellen Bericht schreiben sie, dass die Edelmetalle derzeit das höchste Gewinnpotential des gesamten Rohstoffsektors bieten. Dies geht aus einer gestern auf Kitco.com veröffentlichten Meldung hervor.Die Experten der Bank rechnen demnach angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks und des schwächeren Dollars mit steigenden Goldpreisen bis ins Jahr 2020 hinein. Laut ihrer offiziellen Vorhersage sehen sie Gold in diesem Jahr bei durchschnittlich 1.356 $. 2019 soll der Durchschnittspreis bei 1.375 $ liegen, 2020 bei 1.400 $. Eine Rally auf über 1.400 $ sei jedoch bereits in diesem Jahr möglich."Unser globales Wirtschaftsteam sieht für die US-Währung weiteres Abwärtspotential von mindestens 10%, wahrscheinlich sogar 15%", schreibt Macquarie. Gleichzeitig werde jedoch ein Anstieg der US-Renditen auf etwa 4% erwartet, während die Inflationsrate nur bei bis zu 2,6% liegen soll. "Das bedeutet eine weitere Erhöhung der Realzinsen", heißt es im Bericht der Bank. "Wenn wir dies in unser Modell der historischen Beziehung zwischen diesen Faktoren eingeben, deutet sich an, dass der Goldpreis steigen wird, allerdings nur auf rund 1.400 $".Für höhere Kursgewinne seien zusätzliche Einflüsse notwendig, wie beispielsweise eine höhere Nachfrage nach Gold als Safe-Haven-Investment. Politische und geopolitische Risiken stellen Macquarie zufolgeein gewisses Aufwärtspotential für Gold dar; dieses sei jedoch schwer zu quantifizieren.Noch bullischer sind die Analysten in Bezug auf Silber: Sie prognostizieren einen Durchschnittspreis von 18,25 $ je Unze in diesem und 20,63 $ je Unze im kommenden Jahr. 2020 soll der Kurs bei rund 21 $ liegen.© Redaktion GoldSeiten.de