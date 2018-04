Ximen Mining Corp. erweitert das Know-how seines technischen Teams

Vancouver, 10. April 2018 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Peter Cooper, ein behördlich zugelassener Geologe, sich bereit erklärt hat, dem Unternehmen geologische Beratungsleistungen zu erbringen. Peter Cooper verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Mineralexplorations- und Bergbaugeschäft und ist überwiegend für große Produktionsunternehmen in Nordamerika tätig. Er war an der Inbetriebnahme von drei erfolgreichen neuen Goldminen beteiligt und beaufsichtigt Projekte vom Explorations- bis hin zum Produktionsstadium.Ab 2007 war Peter Cooper als Chefgeologe und anschließend Manager of Operations Strategy für das Projekt Kettle River von Kinross Gold tätig. Davor war Peter Cooper beinahe 20 Jahre lang im Republic Gold District des US-Bundesstaats Washington im Einsatz. Ximen wird von dem Know-how von Peter Cooper im Bereich Edelmetalllagerstätten, insbesondere in Bezug auf den Republic-Graben, außerordentlich profitieren, während das Unternehmen in Abstimmung mit seinem Joint-Venture-Partner GGX Gold Corp. (GGX.v) daran arbeitet, das Diamantbohrprogramm, das momentan in den neu entdeckten Erzgängen COD und Everest ganz im Westen des Projekts Gold Drop in Greenwood BC durchgeführt wird, weiter voranbringt und entwickelt.Peter Cooper spielte eine wichtige Rolle bei der Exploration, Vorproduktion und Erschließung der Goldmine Buckhorn von Kinross, die im nördlichen Zentrum des Bundesstaats Washington nahe an der kanadischen Grenze gelegen ist. Die Mine Buckhorn liegt direkt südlich von Greenwood BC, wo sich auch das Projekt Gold Drop von Ximen befindet. Die Mine Buckhorn und die dazugehörige Aufbereitungsanlage Kettle River werden derzeit einer Wartung und Instandhaltung unterzogen, da Kinross Ersatz für seine Ausgangsmaterialien sucht.Christopher Anderson, der President und CEO von Ximen, merkte dazu an: Ximen kann sich äußerst glücklich schätzen, dass es einen Geologen von Peters Rang für sein Team gewinnen konnte, während das Unternehmen mit der Exploration und Entwicklung seiner Projekte weiter voranschreitet.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Director604 488-3900 Ximen Mining Corp. besitzt 100 % der Anteile aller drei Edelmetallprojekte des Unternehmens. Die beiden Goldprojekte von Ximen, das Projekt Gold Drop und das Goldprojekt Brett, befinden sich im Süden von British Columbia. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XM und der WKN-Nummer A1W2EG in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.Ximen Mining Corp.888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, dürfen die Wertpapiere nicht verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung bzw. ohne Freistellung von der entsprechenden Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!