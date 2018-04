Altiplano Minerals: Erste Schätzung einer abgeleiteten Ressource auf Farellon

NiedrigererVolumen m3Tonnen Dichte Kupfer (%) Gold (ppm)



Mindesterzg

ehalt

Cu

0,50 % 92.930 385.640 4,15 1,59 0,11

0,75 % 77.560 321.860 4,15 1,78 0,12

1,00 % 67.070 278.360 4,15 1,92 0,12

1,25 % 49.530 205.560 4,15 2,20 0,12

1,50 % 38.290 158.910 4,15 2,44 0,11

1,75 % 34.890 144.800 4,15 2,52 0,12

2,00 % 31.129 129.190 4,15 2,60 0,12

10. April 2018 - Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSXV) (ALTPF: OTCQB ) (9AJ1: FWB) (APN oder das Unternehmen) freut sich, eine erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressource zu melden, die sich auf die neu angelegte Sohle 395M im Kupfer-Goldprojekt (Cu-Au-Projekt) Farellon in der Nähe von La Serena, Chile, konzentriert. APEX Geoscience Ltd. (APEX) mit Sitz in Edmonton, Alberta, schätzt die abgeleitete Mineralressource von Farellon auf 278.360 Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,92 % Cu und 0,12 Teilen Au pro Million (ppm Au) bei einem niedrigeren Mindesterzgehalt von 1,0 % Cu und unter Anwendung einer horizontalen Mindestmächtigkeit von 1,2 m. Die tatsächliche durchschnittliche Mächtigkeit der höhergradigen Gänge aus allen Probenahmen beträgt 1,84 m. APN wird innerhalb von 45 Tagen einen technischen Bericht zur Unterstützung dieser Mineralressourcenschätzung einreichen.John Williamson, der CEO, erklärte dazu wie folgt: Die Ergebnisse der unabhängigen Schätzung der abgeleiteten Mineralressource decken sich mit unserer anfänglichen Schätzung des mineralisierten Cu-Fe-Au-Gangsystems von Farellon. Durch weitere Arbeiten und Datenpunkte werden die Ergebnisse dieser ersten Ressourcenschätzung voraussichtlich erweitert, zumal das Unternehmen im Laufe des letzten Jahres höhere Gehalte als ursprünglich erwartet identifiziert hat. Unser Ziel ist die Lieferung von mineralisiertem Material mit mehr als 2 % Cu für die Aufbereitung durch einen Auftragnehmer.Durch die Massenbeprobung auf Sohle 395M von Farellon wird die erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressource weiter unterstützt, denn das Unternehmen hat eine erste Massenprobe von 2.000 Tonnen für die Verarbeitung ausgeliefert; mit Stand zum 4. April 2018 wurden davon insgesamt 1.352,85 Tonnen/Nassgewicht (1.311,54 Tonnen/Trockengewicht) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,04 % Cu verarbeitet. Derzeit wird ein zweites Massenbeprobungsprogramm mit 5.000 Tonnen durchgeführt, während das Unternehmen die Verfahren verfeinert und die nächsten Schritte evaluiert. In Abbildung 1 der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. März 2018 (abrufbar über die Website des Unternehmens und über SEDAR) sind die Standorte und ausgewählte Ergebnisse zum Erzgehalt und zur Mächtigkeit der unter Tage entnommenen Schlitzproben und der Diamantbohrungen auf Sohle 395M angegeben, die in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt wurden.Im Rahmen seines laufenden Programms setzt Altiplano die Empfehlungen um, die in dem Bericht von APEX vom 10. Februar 2017 (abrufbar über die Website des Unternehmens und über SEDAR) für die Exploration und Entwicklung des Projekts Farellon enthalten sind; dabei stützt sich das Unternehmen auch auf frühere Produktionsdaten, Untertageprobentnahmen, damit verbundene Tätigkeiten sowie die aktuellen Diamantbohrungen, um den Erzgehalt und die Mächtigkeiten der Mineralisierung zu schätzen. Derzeit weist das Konzessionsgebiet keine Mineralreserven auf. Die erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressource des Unternehmens und die laufenden Explorationstätigkeiten sind Teil eines Programms, mit dem ermittelt werden soll, ob mit zukünftigen Arbeiten weitere Mineralressourcen und -reserven identifiziert werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Produktionsentscheidung getroffen. Falls ohne Durchführung einer Machbarkeitsstudie zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Rentabilität eine Produktionsentscheidung gefällt wird, ist eine solche Produktion mit einer erhöhten Unsicherheit sowie höheren wirtschaftlichen und technischen Risiken verbunden.Die erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressource von Farellon durch APEX erfolgte anhand von 173 unter Tage entnommenen Schlitzproben aus insgesamt 87 Linien und von 230 Diamantbohrkernproben aus insgesamt 21 Kernbohrlöchern, mit denen der Cu-Fe-Au-Erzgang von Farellon durchteuft wurde. Die Kupfermineralisierung wurde in der gesamten Breite des Gangsystems vorgefunden, weist jedoch gewöhnlich einen höhergradigen Teil mit niedrigergradigen Seitenbereichen auf. In einigen Fällen ist die Zone in zwei hochgradige Intervalle mit einem dazwischen liegenden niedrigergradigen Intervall aufgeteilt. Die Mächtigkeit des hochgradigen Intervalls bewegt sich zwischen 1,09 m und 3,1 m. Die Bohrungen ergaben Kupfergehalte von bis zu 6,11 % über eine Kernlänge von 3,1 m. Die Schlitzproben aus Sohle 395M in der Nähe des Orts der Entnahme der Massenprobe von 2.000 Tonnen ergaben Werte von bis zu 11,33 % Cu über 2,55 m wahre Mächtigkeit und 9,91 % Cu über 1,55 m wahre Mächtigkeit.* Abgeleitete Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Bei Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, liegt noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Rentabilität vor. Es gab keine ausreichende Exploration, um die abgeleiteten Ressourcen der vorstehenden Tabelle als angezeigte oder gemessene Mineralressource einzustufen; die Erwartung, dass die Mehrzahl der abgeleiteten Mineralressourcen mit weiterer Exploration auf angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnten, ist jedoch angemessen. Es besteht keine Gewähr, dass ein beliebiger Teil der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Mineralressourcen in der Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird.Die Schätzung der Mineralressource wurde mittels der Methode inverse Distanz zum Quadrat (ID2) durchgeführt Grundlage der Ressource ist die Erstellung einer zusammengesetzten Datei anhand der einzelnen Untersuchungsergebnisse in Bezug auf die gesamte Mächtigkeit des mineralisierten Teils des Erzgangs einschließlich dazwischen auftretender niedriggradiger Proben (was zu 109 zusammengesetzten Proben führt). Die Suchellipsen basierten auf der Geologie und der Variographie. Es wurde keine Obergrenze angewandt. Anhand eines Ausgangsblocks von 2 x 2 x 2 m mit Unterblöcken bis hinunter zu 1 x 1 x 1 m wurde ein Blockmodell erstellt. In die Bohrkern- und Schlitzproben wurde eine angemessene Zahl von Standard- und Leerproben eingefügt. Bei der Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung wurden keine Probleme festgestellt.Auf der Basis einer nahezu vertikalen, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verwerfung und einer Abfolge von andesitischen Gesteinsgängen, die den Erzgang durchschneiden, wurde die Mineralressource in zwei Hauptbereiche aufgeteilt. Die Verwerfung und die Gesteinsgänge werden für die Zwecke der Schätzung des Erzgehalts in den beiden Hauptbereichen auf jeder Seite der Verwerfungs-/Gesteinsgangszone als weiche Grenze behandelt. Der west-südwestliche Bereich ist eine Zone mit einem niedrigeren Erzgehalt, für die jedoch die wenigsten Daten vorliegen; hier sind weitere Bohrungen erforderlich. In dem Bereich scheint sich der Erzgehalt im äußersten Südwesten zu verbessern; der Bereich ist nach Südwesten offen und erfordert weitere Bohrungen. Der hochgradige Bereich in Richtung Ost-Nordost der Verwerfungs- und Gesteinsgangszone ist in der Tiefe und in Richtung Ost-Nordost offen und erfordert ebenfalls weitere Bohrungen, um das Konfidenzniveau der geschätzten Ressource zu verbessern und die Ressource potenziell in Richtung Ost-Nordost zu erweitern.Die Prüfung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung erfolgte durch Apex Geoscience Ltd. sowie durch Osbaldo Zamora Vega, Ph.D, P.Geol., den Vice President of Exploration von Altiplano und qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-101. Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSXV) (ALTPF: OTCQB) (9AJ1: FWB) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.FÜR DAS BOARD:John Williamson e.h.President und CEOJeremy Yaseniuk, Directorjeremyy@altiplanominerals.comTel: (604) 773-1467Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!