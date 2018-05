Australian Kookaburra 2018: Neue Silbermünzen im Hochrelief erhältlich

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es ebenfalls verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Seit dieser Woche ist der Kookaburra in Silber in Stückelungen zu 1 Unze und 5 Unzen auch im Hochrelief und in Polierter Platte (engl.: Proof) erhältlich.Die Motivseite der Münze zeigt anders als die Jahre zuvor einen australischen Kookaburra, der mit geöffneten Flügeln im Flug abgebildet wurde. Zudem findet man dort auch den Schriftzug "Australian Kookaburra", das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2018, das Feingewicht 1 oz bzw. 5 oz und die Feinheitsangabe. Auf der Kehrseite sind ein Portrait von Königin Elisabeth II sowie der Nennwert sehen. Letzterer beträgt bei der 1-Unzen Münze 1 Dollar, bei der 5-Unzen-Münze 8 Dollar.Die Silbermünze zu 1 Unze ist auf 5.000 Stück limitiert; die Münze zu 5 Unzen hat eine Auflagebegrenzung von 500 Stück. Die Lieferung erfolgt in einer klassischen Kassette mit beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de