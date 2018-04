Frank Holmes: "Kaufen Sie Gold nicht, um reich zu werden"

Frank Holmes, der CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors, diskutierte kürzlich in einem Interview mit Pimm Fox und Lisa Abramowitz von Bloomberg verschiedene Aspekte des Goldmarktes, von den aktuellen Kursaussichten über den Einfluss von Kryptowährungen auf den Edelmetallsektor bis hin zu den Vorzügen von Royalty-Unternehmen."Meiner Ansicht nach ist es sehr wahrscheinlich, dass Gold in diesem Jahr bis auf 1.500 $ steigt", sagt Holmes zu Beginn des Interviews. Dazu werde insbesondere der schwächere Dollar beitragen, der das globale Wirtschaftswachstum ankurbelt und dadurch zu einem Boom im Rohstoffsektor führt. Entscheidend sei zudem das, was der Fondsmanager als "Love Trade" bezeichnet: die Goldkäufe in vorwiegend asiatischen Ländern, wo die Menschen nicht in erster Linie aus Angst vor wirtschaftlichen Krisen in Gold investieren, sondern weil sich das Edelmetall als traditionelle Wertanlage dort nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. "Das macht 60% der gesamten Goldnachfrage aus und weist eine starke Korrelation zum BIP pro Kopf in China und Indien auf", erklärt Holmes.Ein wichtiger Faktor sei zudem die Inflationsrate. Diese hängt dem Marktbeobachter zufolge ganz davon ab, welche Berechnungsgrundlage man verwendet. In den USA liege die Inflation basierend auf dem Modell der 1990er Jahre derzeit beispielsweise im Bereich von 8%, basierend auf dem Modell der 1980er Jahre sogar bei annähernd 10%. Man könne daher argumentieren, dass offizielle Zahlen die tatsächliche Teuerungsrate untertreiben.Die im letzten Jahr stark gestiegene Popularität von Kryptowährungen hatte nach Einschätzung von Frank Holmes keinen Einfluss auf den Goldpreis, wohl aber auf eher spekulative Sektoren wie die Aktien der Minengesellschaften. "Im letzten Jahr sind 5 Milliarden $ in ICOs (Initial Coin Offerings) geflossen. Dabei handelte es sich um spekulative Mittel", so der Experte. "Ich glaube wirklich, dass das 5 Milliarden $ waren, die nie in neue Goldexplorationsprogramme oder neue Technologien geflossen sind."Zusammenfassend stellt Frank Holmes fest, dass Gold seine Rolle als Absicherung gegen Währungskursschwankungen sowohl kurz- als auch langfristig gut erfüllt hat. Als weltweit liquider Vermögenswert und geeignetes Mittel zur Reduzierung von Risiken habe das Edelmetall einen Platz in jedem Portfolio verdient. Holmes schränkt jedoch ein: "Kaufen Sie Gold nicht, um reich zu werden." Mehr Gewinnpotential bieten ihm zufolge Royalty-Unternehmen. "Dabei handelt es sich um ein überlegenes Geschäftsmodell", meint der Investor. "Franco-Nevada bezahlt beispielsweise höhere Dividende als jedes andere Goldunternehmen weltweit."© Redaktion GoldSeiten.de