Die Wirtschaft, Blasen, Geldmengen und ignorante Wirtschaftspolitik

So wie Anfang 2007 zeigen sich immer mehr Risse in der Wirtschaft. Dies zeigt sich an den sich fortlaufend verschlechternden Wirtschaftsdaten, Rekordverschuldung des privaten und öffentlichen Sektors, absurden Aktienbewertungen und zahlreichen anderen Blasen bei Vermögenswerten. Ähnlich wie 2007 wird die nächste Krise wahrscheinlich auf zu hohe Schulden zurückzuführen sein. Die Krise von 2007-2008 lag an zu hohen Hypothekenschulden, die durch rücksichtslose Kreditvergabe und den Derivatemarkt noch verstärkt wurde. Diesmal sieht es genauso aus, wenn nicht sogar schlimmer, da wir jedes Jahr scheinbar neue Schuldenrekorde aufstellen.Es gibt derzeit einen Rekord (oder nahe am Rekord) von Marginkrediten (über 600 Mrd. $), rekordhohe Studentenkredite (1,5 Billionen $), rekordhohe Autokredite (über 1,2 Billionen $), fast rekordhohe Kreditkartenschulden (1,05 Billionen $) und die Hypothekenschulden gehen auf die Hochs von 2007-2008 (15 Billionen $) zu. Der erste Chart unten zeigt den Anstieg der Studentenkredite über die letzten 10 Jahre. Sie nahmen von ca. 200 Mrd. $ auf 1,50 Billionen $ zu! Diese Schulden liegen bei 44,2 Millionen Amerikanern. Die Ausfallraten steigen an, derzeit über 11% bei denen, die 90 Tage oder mehr in Verzug sind.Autokredite wachsen weiter und während die Ausfälle zunehmen, verlängern die Finanzierungsgesellschaften der Autounternehmen die Laufzeiten der Kredite, viele auf 5 und sogar 7 Jahre, abhängig vom Fahrzeug und der jährlichen Laufleistung halten viele Autos nicht mal 7 Jahre.Die Immobilienverschuldung ist, wie Sie sehen, im Prinzip auf dem gleichen Niveau, wie sie es während der Immobilienblase war, was ganz bestimmt nichts Gutes ist. Die Anzahl der variabel verzinslichen Kredite ist viel geringer, aber trotzdem ist das ein beunruhigender Chart, besonders, wenn wir in eine Rezession gehen.Die Kreditkartenschulden betragen über 1 Billion $, was die gesamte private/Haushalts-Verschuldung auf gigantische 19 Billionen $ bringt! Wenn man die Unternehmensschulden (finanzielle und nicht finanzielle), die nationalen Schulden und die Bundesstaaten-Schulden und Gemeindeschulden mit einbezogen werden, beträgt die gesamte US Schuldenlast 70 Billionen $. Darin sind nicht die ungedeckten Verbindlichkeiten enthalten, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von über 100 Billionen $ haben. Was noch beunruhigender ist, ist, daß wir in eine Periode eintreten, wo wir Budgetdefizite von über 1 Billion $ auf absehbare Zeit haben.