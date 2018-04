Goldexporte der USA rückläufig

Die Vereinigten Staaten haben in den ersten beiden Monaten des Jahres etwas weniger Gold ausgeführt als noch 2017. Wie ScrapMonster.com gestern meldete, lag der Wert der Goldexporte nach Angaben des US Census Bureau im Januar und Februar bei insgesamt 3,86 Milliarden Dollar und war damit rund 3% niedriger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.Im Gesamtjahr 2017 hatte sich die Goldexporte der USA um 12% auf Gold im Wert von 19,82 Milliarden Dollar erhöht. Trotz des Rückgangs zu Jahresbeginn sei jedoch damit zu rechnen, dass sie in diesem Jahr auf insgesamt mehr als 23 Milliarden Dollar steigen. Wichtigstes Abnehmerland ist dabei die Schweiz, in die im vergangenen Jahr Gold im Wert von 1,08 Milliarden Dollar bzw. 28% des ausgeführten Goldes geliefert wurden, dicht gefolgt vom Vereinigten Königreich, welches Gold im Wert von 1,03 Milliarden Dollar aus den USA kaufte.Die amerikanischen Importe des gelben Metalls haben sich im Januar und Februar 2018 ebenfalls um 5% verringert. Ihr Wert lag den Angaben zufolge bei 1,7 Milliarden Dollar. Der Großteil der Lieferungen stammte dabei aus Mexiko (557 Mio. Dollar); weitere wichtige Bezugsquellen waren Kanada (407 Mio. Dollar) und Peru (319 Millionen Dollar).© Redaktion GoldSeiten.de