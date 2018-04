Keine Bergbauunternehmen, sondern Bullion - Kevin O'Leary

Wie Kevin O'Leary Kitco News in einem Interview berichtete, ist Gold ein wesentlicher Bestandteil seines Portfolios - anders als es bei Mark Cuban der Fall ist. Laut O'Leary ist das gelbe Edelmetall der einzige Vermögenswert, den er besitzt, der keine Dividende zahlt. Jedoch sähe er dessen Rolle innerhalb seines Portfolios als Inflationsabsicherung und "Puffer".Seine Kommentare stehen hiermit also stark im Kontrast zu dem, was Mark Cuban während des gemeinsamen Symposiums erzählte. Dieser sieht keinen großen Wert in Gold als Investitionsanlage. "Ich würde mir eher einen Ziegelstein kaufen, bevor ich in Gold investiere," meinte der Milliardär vor dem Event zu Kitco News.O'Leary ist den Bergbauunternehmen jedoch weniger gewogen und bemerkt, dass Investoren besser physisches Gold als die Aktien von Bergbauunternehmen halten sollten. Er ist der Meinung, dass das schlechte Management und dürftige Kostenprüfung der Goldunternehmen oftmals zu Minderleistungen im Vergleich zu physischem Gold führten. Er selbst halte 5% seines Portfolios in physischem Gold: eine Kombination aus Bullion und Anteilen am SPDR Gold Shares, dem weltweit größten goldgedeckten ETF."Ich sage zu den Bergbauunternehmen: Tut, was ihr tun müsst, um das Gold aus dem Boden zu bekommen. Ich werde nicht in diese Branche investieren. Aber wenn das Gold erst einmal gewonnen ist, werde ich es kaufen. Das hat mit in der Vergangenheit sehr, sehr gute Dienste geleistet."© Redaktion GoldSeiten.de