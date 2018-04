Friedrich Tiggemann (14.3.1937-10.4.2018)

Mit tiefer Betroffenheit haben wir vom Tod Friedrich Tiggemanns erfahren.Wir haben Friedrich Tiggemann im Februar 2001 auf der ersten Elliott-Wellen-Tagung in Ochsenfurt kennen und schätzen gelernt. Organisiert von Jürgen Küßner (1959-2017), dem Gründer des Gelben Forums hielt "Tigge", wie wir ihn liebevoll auch nannten, eine seiner emotionalen Reden.Er war einer jener Goldbugs, die den Goldpreisverfall von 850 auf 250 USD-Dollar (1980-1999) hautnah miterlebten. Damals fühlte Friedrich, dass sich der Goldpreis endlich wieder zu neuen Höhen aufmacht. Auch wenn die EW-Vertreter einen weiteren Verfall favoritisierten, so hatte er in Ochsenfurt u. a. mit Johann A. Saiger und Reinhard Deutsch (1936-2007) (" Das Silberkomplott ") zwei namhafte Befürworter.Familiär und berufliche hatte es Friedrich nicht immer leicht. Er vermittelte all sein Wissen und seine Lebenserfahrung in Gespächen und Vorträgen. Darüber hinaus gündete und oranisierte er den Konstanzer Kreis, verfasste Aufsätze, Bücher und Videos. Seine einfache, wie auch direkte Art Probleme und Missstände im Finanzsystem aufzuzeigen, brachte ihm nicht nur Freunde ein. ( www.friedrich-tiggemann.de Trotz der vielen Hindernisse lernte er vor gut zehn Jahren seine Lebensgefährtin Mariella kennen. Sie half ihm und stütze ihn, wo es nur ging. Besonders in den letzten Monaten, als seine Krankheit immer mehr Tribut von ihm abverlangte, stand sie ihm zur Seite. Sie war es auch, die uns informierte, dass Friedich nach schwerer Krankheit am gestrigen Morgen für immer eingeschlafen ist.Wir werden sein Andenken in Ehren halten. Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbindet.Friedrich hinterlässt zwei Söhne: Friedrich (jun.) und Thorsten Tiggemann.Mariella bat uns, diese Information an all seine Bekannten und Freunde zu übermitteln, da sie leider nur von wenigen Kontaktdaten besitzt.Das Datum für die Trauerfeier (in Hattingen) steht noch nicht fest. Wir werden den Termin in diesem Artikel ergänzen, sobald wir ihn erfahren.Mariella ModicaGrabenstraße 6073033 Göppigen0176 / 849 388 630177 / 740 2888Mail: Modica.Mariella@web.de© Redaktion GoldSeiten.de