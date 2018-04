EMX Royalty Corp. schließt Vereinbarung für Verkauf von 2 Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekten an Boreal Energy Metals ab

Vancouver, 11. April 2018 - EMX Royalty Corp. (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Kaufvereinbarung (die Vereinbarung) für die Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekte Njuggträskliden und Mjövattnet in Schweden (die Projekte) bekannt zu geben. Es handelt sich um die letzte einer Reihe von Transaktionen mit der Boreal Energy Metals Corp. (BEMC), einer vor kurzem gegründeten Privatfirma mit Schwerpunkt auf Batteriemetallprojekte in Skandinavien. Im Zuge der Vereinbarung erwirbt EMX einen zusätzlichen Aktienanteil von 4 % an BEMC, wodurch sich die Gesamtbeteiligung von EMX an BEMC auf 9,9 % ausgegebene und ausstehende Aktien erhöht. EMX erhält außerdem eine NSR-Gebühr (Net Smelter Return) von 3 % an den Projekten, jährliche Gebührenvorauszahlungen und das Recht auf einen Verwässerungsschutz auf das erste von BEMC eingeworbene Aktienkapital im Wert von 3.000.000 CAD.Die Konzessionsgebiete Njuggträskliden und Mjövattnet befinden sich entlang der schwedischen Nickel Line, die in der Bergbauregion Skellefteå im Zentrum von Schweden liegt. Beide Projekte enthalten zahlreiche Zonen einer durch Bohrungen definierten Nickel-Kupfer-Kobalt-Mineralisierung mit zusätzlichem Entdeckungspotenzial. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.EMXRoyalty.com.Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen. Vereinbarungsgemäß werden die Konzessionen Njuggträskliden Nr. 101 und Mjövattnet Nr. 101 auf BEMC übertragen. Im Gegenzug gewährt BEMC Aktien und eine Gebührenbeteiligung an den Projekten (wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Dollarbeträge in US-Dollar angeführt):- Bei Abschluss wird BEMC jene Anzahl an BEMC-Stammaktien auf EMX übertragen, die einer Aktienbeteiligung von 4 % an BEMC entspricht. BEMC ist auf Dauer verpflichtet, zusätzliche BEMC-Aktien auf EMX zu übertragen, um EMX damit eine Gesamtbeteiligung von 9,9 % an BEMC zu sichern - wobei für EMX keine zusätzlichen Kosten anfallen -, bis BEMC ein Aktienkapital in Höhe von insgesamt 3.000.000 CAD eingeworben hat. Danach hat EMX das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, sich auf eigene Kosten anteilsmäßig an zukünftigen Finanzierungen zu beteiligen, um seine BEMC-Aktienbeteiligung von 9,9 % zu halten.- EMX erhält für jedes der Projekte eine ungedeckelte NSR-Gebühr von 3 %. Innerhalb von fünf Jahren nach dem Abschlussdatum hat BEMC das Recht, bis zu 1 % der Gebührenbeteiligung, die es EMX schuldet, zurückzukaufen (sodass EMX eine NSR-Gebühr von 2 % verbleibt). Dafür hat EMX für jedes Projekt 2.500.000 Dollar in Form von Bargeld und BEMC-Aktien zu entrichten.- EMX erhält ab dem zweiten Jahrestag des Vertragsabschlusses für jedes Projekt jährlich im Voraus eine Gebührenzahlung von 20.000 Dollar (AAR-Zahlung), wobei sich jede AAR-Zahlung pro Jahr um 5.000 Dollar erhöht, bis eine Gebühr von 60.000 Dollar pro Jahr erreicht wird. Sobald 60.000 Dollar erreicht wurden, werden die AAR-Zahlungen jährlich an den Verbraucherpreisindex angepasst (veröffentlicht vom US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics).- EMX erhält außerdem eine Vergütung der Übernahmekosten und bisherigen Projektaufwendungen in Höhe von rund 37.000 Dollar (312.000 schwedische Kronen).- Die Übertragung der BEMC-Aktien auf EMX laut Vereinbarung muss von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.Überblick über Projekte. Die Konzessionen Njuggträskliden (9.000 Hektar) und Mjövattnet (6.400 Hektar) erstrecken sich über zahlreiche anhand von Bohrungen definierte Zonen einer nickelreichen Sulfidmineralisierung. Die Projekte wurden vom Geologischen Dienst Schweden (SGU) und anderen Regierungsstellen während eines bundesweiten Nickel-Explorations- und Erkundungsprogramms zwischen 1968 und 1984 anerkannt. Dies führte im Jahr 1971 zur Entdeckung einer Nickelmineralisierung bei Mjövattnet und im Jahr 1974 zu einer entsprechenden Entdeckung bei Njuggträskliden. Insgesamt wurden während des Erkundungsprogramms im Zuge von staatlich subventionierten Bohrungen, die zur Definition zahlreicher historischer Mineralressourcen führten, mehr als 80 Nickelvorkommen identifiziert. Von den Ressourcen, die in den 1970er und 1980er Jahren definiert wurden, entfielen einige der höchsten Durchschnittswerte in puncto Nickelgehalt auf die Konzessionsgebiete Njuggträskliden und Mjövattnet Wie in Tabelle 1 zusammengefasst aus: A Summary of Results of Nickel Prospecting; Swedish Geological Company (NSG) Report PRAP 87007 vom 13. Mai 1987.Im Laufe von zwei Jahrzehnten wurden mehrere hundert Bohrungen in den Projekten niedergebracht. Dabei wurde eine Sulfidmineralisierung mit Nickel-, Kupfer- und Kobaltanteilen sowohl in Form von Versprengungen als auch in Form von massiven Erzkörpern durchörtert, die mit einer Reihe von mafischen und ultramafischen Intrusionen aus dem Proterozoikum assoziiert ist. Die Mineralisierung ist in mehreren Fällen in der Tiefe und möglicherweise auch entlang des Streichens offen. In jüngerer Zeit fanden geophysikalische Messungen und in begrenztem Umfang auch neuerliche Probenahmen aus historischem Bohrkernmaterial zur Auswertung von Platingruppenelementen (PGE) und Gold statt. Diese Metalle konnten verstärkt bei Njuggträskliden und Mjövattnet nachgewiesen werden; über ihre Verteilung ist aber derzeit noch wenig bekannt und es könnte sich hier weiteres Ausbaupotenzial ergeben.Die Projekte sind ganzjährig erreichbar. Die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen - Straßen, Wasser- und Stromversorgung sowie qualifizierte Arbeitskräfte in den nahegelegenen Gemeinden - sind vorhanden.Die Vereinbarung mit BEMC im Hinblick auf die Projekte Njuggträskliden und Mjövattnet ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung des EMX-Gebührengenerierungsmodells. Zusätzlich zu seiner direkten Beteiligung an BEMC, die eine erste Aktienbeteiligung von 5,9 % aus dem Verkauf des Kobaltprojekts Guldgruvan beinhaltet, ist EMX über seinen 19,9 %-Anteil an der Boreal Metals Corp. (TSX Venture: BMX), der die übrigen 90,1 % an BEMC gehören, auch indirekt beteiligt. Mit diesen Beteiligungen haben EMX und seine Aktionäre unmittelbare Chancen auf Aktiengewinne, während die Gebührenbeteiligungen langfristige Chancen auf Einnahmen aus der Rohstoffproduktion sowie die Möglichkeit von kontinuierlichen Explorationserfolgen und -entdeckungen eröffnen.Dr. Eric P. Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt. EMX Royalty Corp. nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsinitiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments. 