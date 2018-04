Goldproduktion Südafrikas im Februar 2018

In Südafrika nahm die Produktionsleistung der Bergbauunternehmen im Februar dieses Jahres zu. Wie Statistics South Africa , das Statistikamt des Landes, gestern mitteilte, konnte der Minenausstoß verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 3,1% gesteigert werden. Laut den aktuellen Zahlen wurde gegenüber Januar 2018 ein Plus von 0,9% (saisonal bereinigt) gemeldet.Die stärkste Produktionssteigerung wurde bei Diamanten verzeichnet. Die Fördermenge stieg hier um 42,9%. Des Weiteren konnte man auch die Gewinnung von Manganerz und anderer nichtmetallischer Mineralien steigern: Im Februar 2018 erfuhr die Produktion im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von jeweils 24,3% und 16,5%.Im Gegenzug war der Ausstoß von Nickel und anderen metallischen Mineralien rückläufig, mit Abnahmen von jeweils 23,5% und 11,1%. Den stärksten Rückgang verzeichnete jedoch Kupfer: Hier sank die Produktionsmenge um 35,9%. Zusätzlich wurden ebenso Abnahmen von jeweils 8,8% und 7,1% in der Fördermenge der Platingruppenmetallen und Gold gemeldet.© Redaktion GoldSeiten.de